祖國70華誕頌詞三首

中評社北京10月18日電／70華誕頌詞三首

作者: 李仁玉 (大學教授)



一、沁園春•70年國慶華誕觀禮有感





十裡長街，如湧人潮，旗海桂香。



聽振聾禮炮，聲聲發饋；城樓上下，喜氣洋洋。



呼嘯雄鷹，轟鳴鐵甲，長劍東風巨浪彰。



賀華誕，瞰彩車方陣，思緒卷翻。





中華百載滄桑，為站立英雄血染蒼。



昔一窮二白，列強封鎖；披星戴月，斬棘登攀。



春風化雨，洗滌左霾，競發千帆百業昌。



新時代，鑄復興偉業，吾輩共襄！





（2019年10月1日，有幸成為學校教師代表，受邀成為觀禮嘉賓，深感榮幸和驕傲！目睹盛況，見證歷史，心潮澎湃！特填此詞以記之。）







二、水調歌頭•國家勛章及國家榮譽慶典有感





國禮待勛宿，國譽似穹蒼。



長街彩旗飄舞，秋桂散濃香。



金壁輝煌國殿，雄壯國歌響起，銀發淚衣沾。



習總上前賀，親手戴功章。





一輩子，一件事，駐情長。



披風歷雨，翥鳳高寒更遠方。



拋卻人間名利，精益手中事業，偉大自平凡。



長頌幹城曲，華夏定中央。



（2019年9月29日下午，中共中央、國務院為42名國家勛章和國家榮譽獲得者舉行盛大慶典儀式。42位獲得者享受國禮，由2l輛護衛車護行由長安街進入人民大會堂，由國務院總理主持儀式，由國家主席親自為銀發功臣佩戴勛章和頒發證書，儀式莊嚴肅穆。這是人民共和國成立70年來對國家功臣舉行的首次慶典，42位國譽獲得者均銀發飄飄，自人民共和國成立以來工作在基層，他們的一生只做一件事，而且熱愛自己的事業，不斷精進，始終不渝，為國家為民族做出了傑出貢獻！作為後來人，我們應為他們高歌，應為他們驕傲！有感於斯，特填此詞以記之。）







三、滿江紅•賀中國女排十冠





隔海扶桑，傳喜訊，女排十冠。



又欣逢，九州共賀，七十華誕。



每戰毎贏巾幗勇，十全十美須眉贊。



似木蘭，縱馬敵叢中，旋風卷。





通天志，汗鹹淡。



荊棘路，迎頭上。



憶東瀛首冠，萬民空巷。



從此女排成艶旆，爾來百業奔金榜。



望征途，世界亂雲飛，惟前闖！





（在日本舉行的女排世界杯，中國女排以11戰全勝戰績問鼎。從1981年中國女排首獲世界杯冠軍以來，先後十次獲得奧運會、世錦賽、世界杯的冠軍，可謂十全十美，可喜可賀。記得女排在日本首獲世界冠軍時，我正在北大上學，那天晚上，我們興奮不已，大家不自覺地拿起臉盆和飯碗，走出校園敲盆敲碗遊行。也正是那天晩上，我們北大學子喊出了“團結起來，振興中華”的口號，成為時代的最強音。女排從此成為時代精神，成為激勵國人團結奮鬥的旗幟。近四十年來，女排雖代紀更換，但自強不息的精神永駐。自強不息的女排精神也激勵一代代國人奮勇向前！喜逢祖國七十華誕，女排勇奪冠軍，心潮起伏，特填此詞以記之。）





