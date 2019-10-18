國家統計局：前三季度中國經濟同比增長6.2%

中評社北京10月18日電／國家統計局今天（18日）發布前三季度國民經濟運行情況。初步核算，前三季度國內生產總值697798億元，按可比價格計算，同比增長6.2% 。



分季度看，一季度增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。分產業看，第一產業增加值43005億元，增長2.9%；第二產業增加值277869億元，增長5.6%；第三產業增加值376925億元，增長7.0%。



一、農業生產形勢較好，秋糧豐收在望



全國夏糧早稻合計16801萬噸，同比增加60.6萬噸；秋糧生產總體較好，有望再獲豐收，全年糧食總產量有望繼續保持在6.5億噸以上，實現增產。前三季度，種植業增加值同比增長4.3%。種植結構進一步優化，優質稻穀播種面積擴大，玉米面積調減，大豆面積增加。前三季度，禽蛋產量同比增長5.5%，牛奶產量增長2.5%；豬牛羊禽肉產量5508萬噸，同比下降8.3%；其中禽肉、牛肉和羊肉產量分別為1539萬噸、458萬噸和330萬噸，分別增長10.2%、3.2%和2.3%，豬肉產量3181萬噸，下降17.2%。



二、工業生產持續發展，高技術製造業占比提高



前三季度，全國規模以上工業增加值同比增長5.6%。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長4.7%，股份制企業增長6.9%，外商及港澳台商投資企業增長1.4%。分三大門類看，采礦業增加值同比增長4.6%，製造業增長5.9%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長7.0%。工業戰略性新興產業增加值同比增長8.4%，增速快於規模以上工業2.8個百分點。高技術製造業增加值同比增長8.7%，增速快於規模以上工業3.1個百分點；占全部規模以上工業比重為14.1%，比上半年提高0.3個百分點。太陽能電池和新能源汽車產量同比分別增長25.1%和21.4%。9月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.8%，增速比8月份加快1.4個百分點，環比增長0.72%。



1－8月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額40164億元，同比下降1.7%，降幅與1－7月持平；規模以上工業企業營業收入利潤率為5.87%，與1－7月份持平。