法國：警方挫敗一起“9·11式”劫機恐襲陰謀

中評社北京10月18日電／法國內政部長卡斯塔內透露，警方近期挫敗了一起受2001年美國“9·11恐襲”啟發的恐怖主義陰謀。據“今日俄羅斯”（RT）報道，當地時間17日，卡斯塔內參加法國媒體電視節目時，他首次提到上月警方逮捕了“一名想從9·11事件中獲得靈感的人”。



卡斯塔內當天介紹，這名襲擊者有一個劫持飛機的“計劃”，而且正在“組織”實施這一計劃。卡斯塔內當天並未提供更多細節。RT提到，卡斯塔內是在談到10月3日巴黎警察局總部遇襲事件一事時透露的這一消息。



RT稱，直到17日晚些時候，法國媒體則援引警方消息來源，披露出更多信息。這些法媒稱，嫌疑人生活在巴黎市中心以西的上塞納地區，是一名不到30歲的法國公民。





根據報道，此人還考慮在另一個歐盟國家發動襲擊，因為他在法國正受到嚴密監控。法國媒體提到，法國警方與隸屬法國內政部的國內安全總局（DGSI）對其已進行了3至4個月的監視，原因是其通過社交媒體尋找幫手。



本月3日，巴黎警察局總部發生持刀襲擊案，該警察局1名工作人員持刀在警局內襲擊多名警員後被擊斃，4名警局工作人員遇襲死亡。法國反恐部門此前調查顯示，襲擊者與宗教極端主義人員往來密切，數年前開始信奉極端主義。



2001年9月11日，4架民航客機遭恐怖分子劫持，兩架撞向紐約世界貿易中心“雙子塔”，一架撞向首都華盛頓附近的五角大樓，一架墜毀在賓夕法尼亞州的田野，合計近3000人喪生。



原文標題：法國內政部長證實：警方挫敗一起“9·11式”劫機恐襲陰謀



來源：環球網