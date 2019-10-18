英首相：對脫歐協議獲英議會支持很有信心

中評社北京10月18日電／近日，英國與歐盟達成一份新的脫歐協議，令英國如期脫歐的可能性提升。英首相約翰遜對這份新協議也是信心滿滿，不僅在歐盟峰會上直言對得到英國議會的支持“非常有信心”，還向自己的歐盟同事們保證，將盡一切可能使新協議獲得通過。



綜合英國廣播公司BBC、俄羅斯衛星通訊社等媒體18日報道，約翰遜在比利時布魯塞爾舉行的歐盟峰會上表示，儘管北愛爾蘭民主統一黨（DUP）反對新協議，但他仍對協議獲得英國議會支持“非常有信心”。



“我的英議會同事們將在19日及未來幾天研究這份（脫歐）協議，我對獲得他們的支持非常有信心”，約翰遜這樣表示，直言這是英國能夠在10月30日完成脫歐的一個機會，並認為自己不會遇到和前任特雷莎⋅梅同樣的命運。此前，特雷莎⋅梅提出的脫歐協議在英國議會頻頻遭到否決。



德國總理默克爾17日也表示，約翰遜在峰會上向他們保證，將盡一切可能讓英國議會批准與歐盟達成的最新脫歐協議。“我們已制定出協議，希望這一協議不會被拒絕。鮑里斯⋅約翰遜告訴我們，他將竭盡所能，為這份（脫歐）協議爭取多數支持。”



默克爾認為，新協議的達成是各方妥協的結果，它既保持了歐盟內部市場的完整性，同時也保證了北愛爾蘭地區與愛爾蘭間的邊界不會受到管控。



英首相約翰遜17日宣布歐盟與英國達成了新的脫歐協議，但英國國內包括工黨、自由民主黨在內的幾個主要黨派對協議“潑冷水”，表示反對。英國下議院將在19日就這份脫歐協議進行表決，協議能否在歐洲議會及英國議會通過仍存懸念。



來源：環球網