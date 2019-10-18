聯合國官員：也門初現和平端倪形勢依然脆弱

中評社北京10月18日電／聯合國也門問題特使馬丁·格裡菲思17日在向安理會通報也門最新局勢時表示，也門初現和平端倪，但形勢仍處於非常脆弱狀態。



格裡菲思說，也門南部局勢依然動蕩不安，但在爭議地區“沒有發生大規模的戰鬥，這可以被視為有關各方保持克制的一種表現”。他認為，各種跡象表明，也門政府與謀求也門南方獨立的南方過渡委員會有可能達成和平協議。



格裡菲思歡迎胡塞武裝關於暫停針對沙特阿拉伯的無人機和導彈襲擊的倡議，並相應減少暴力。他還對胡塞武裝釋放290名被扣押者的行動表示歡迎。



他說，自10月初以來，也門各地空襲次數大幅減少。“這是朝著正確方向邁出的一步。”他同時感謝也門政府允許燃料船進入荷台達港，認為這一決定將對衝突各方建立信任和彌合分歧起到推動作用。



聯合國負責人道主義事務的副秘書長馬克·洛科克在會上表示，也門人道主義危機仍是目前世界上最嚴重的人道主義危機，共有250多個人道主義救援機構正在根據聯合國的應對計劃在也門開展工作。



上世紀90年代後期，胡塞武裝在也門北部成立，與政府軍交戰。2014年9月，胡塞武裝攻占首都薩那，迫使總統哈迪前往沙特阿拉伯避難。2015年，沙特領導的聯軍針對胡塞武裝發起軍事行動，也門戰事升級。據聯合國統計，也門衝突迄今已造成近2萬名平民喪生，近2400萬人需要人道主義援助，相當於全國人口總數的80%。



來源：新華網