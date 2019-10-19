中評社北京10月19日電／加西行四首

作者：李仁玉（大學教授）



一、沁園春•加西出海觀鯨記





碧海青天，雲淡風輕，心適物閑。



喜快舟破浪，銀珠飛瀉；斜陽映照，遠島翠漣。



振翅海鷗，聲聲鳴叫，萬里長空上下旋。



礁石處，正海豚翻滾，戲耍人前。





觀鯨盛宴開筵，引遊客紛紛抓緊弦。



見長鯨萬丈，浪花飛濺，催雲吐霧，水柱接天。



聲似驚雷，貌約虬龍，陡霎騰空舞古躚。



真不舍，惜歸船笛響，雙目留連。





（位於溫哥華島的中部偏西南角落的托菲諾鎮（Tofino），有加拿大最美的海灘－長灘（LongBeach）。同時，也是夏季觀鯨衝浪的勝地。在托菲諾唯一的主街上有一座深藍與淺灰相間的二層房子，走進門就能看到一副鯨魚骨架。還有墻上的多幅照片向往來的遊客展示太平洋的風貌以及各種海洋生物。每年的9月、10月是Tofino的最佳觀鯨期，約20,000頭的太平洋灰鯨遷移大軍會途經托菲諾附近的海域。

2019年7月30日，在女兒女婿的安排下，我和夫人來到托菲諾小鎮，並乘船出海觀鯨。出海觀鯨是我平生第一次，雖年近花甲，心中仍然激動。途中所見海島、海鷗、礁石、海豚及鯨魚吐水、騰空的動作難以忘懷，特留此詞以記之。）





二、踏莎行•大樹公園徒步吟





越古紅杉，盤旋棧道。



斜陽樹下秋光到。



飛廉吹沒鳴蟬聲，山泉滋潤山花俏。





地福天成，物豐人少。



路邊倒木生菌早。



材無人用是悲乎？清風明月與天曉。





（大樹公園坐落在加東溫哥華島的托菲諾鎮附近。整個加東地區生長著成片的紅杉樹，大的樹木高達70餘米，周長達10餘米，一棵杉樹木材可成兩棟別墅之用。大樹公園生長著成片的古紅杉，參天蔽日。有的樹齡長達800餘年。公園裡的棧道九曲回腸。路邊倒下的古木生長著朵朵菌菇。公園裡古樹下，泉水叮咚，花草搖曳。2019年7月30日下午，在女兒女婿安排下，我和夫人到大樹公園徒步，所見所感，特填此詞以記之。）





三、念奴嬌•加拿大恐龍穀感懷



恐龍何處？是偶然發現，馬蹄河穀。



化石煤層萬世隱，驚竪礦工毛發：



血口如盆，森森獠齒，腿骨丈如許。



何方怪物，煌煌青史載否？





須信滄海桑田，侏羅紀代，大地雷龍主。



暖暖麗陽青草木，時有飛龍空舞。



陡霎墜星，長天昏寂，冰凍眾龍歿。



問誰知曉，何時天地再覆？



（加拿大恐龍穀坐落在阿爾伯塔省紅鹿河穀的馬蹄峽穀（Hourseshoe Canyon）。上世紀初葉在此開釆煤炭時，礦工們偶然發現了大量的恐龍化石。至今該處仍是世界上發現保存完好恐龍化石最多的地方，共有30多具。恐龍穀博物館是世界上最具影響力的恐龍博物館。在侏羅紀，陽光燦爛，草木豐茂，為恐龍家族提供了豐富的食物鏈。雷龍據說是恐龍家族最凶殘的恐龍。在白堊世，作為鳥類祖先的飛龍已經出現。恐龍的消失眾說紛雲，一說認為是流星撞地球，導致二氧化碳急增，陽光無法透視，冰河時代到來導致。

2019年8月11日，在女兒女婿的安排下，我和夫人參觀了恐龍博物館，游覽了獨具蒼涼風貌的恐龍穀。所見所思，特填此詞以記之。）





四、鷓鴣天•觀加西庫鎮房頂羊拉屎景觀





庫鎮加西史不長，



路邊森樹掩檐廊。



何人在此顯名赫，



萬客於斯留影忙。





羊拉屎，上房梁。



始因地少缺錢糧。



百年之後成風景，



物是人非天地蒼！





（加東維多利亞島上有一羊在房頂上拉屎的小鎮，名叫coombs鎮中文譯名為庫姆斯鎮。2019年7月29日，我和夫人在女兒女婿的安排下參觀了該小鎮。小鎮不大，但因羊在房頂拉屎景觀，吸引了不少游人。據說羊在房頂上拉屎是因早前某戶牧民缺乏草場在房頂養羊所致。滄海桑田，天地變化，沒想到今日成了吸引遊客的景觀。有感於此，特填此詞以記之。） 0



