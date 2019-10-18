美國大選｜﻿沃倫強勢崛起　民主黨三足鼎立

（來源：大公報） 中評社北京10月18日電／綜合CNN及新華社報道：美國民主黨初選第四輪電視辯論15日晚在俄亥俄州舉行，12名獲登場資格的民主黨人就美國內政外交熱門話題展開激烈舌戰。女候選人沃倫勢頭強勁，成為此輪辯論的領跑者，拜登、沃倫和桑德斯“三足鼎立”之勢越發明朗。



這場辯論是眾議院9月下旬啟動對特朗普的彈劾調查以來，民主黨候選人首次公開交鋒。如何評述彈劾調查成為輿論關注焦點之一，在場12名候選人幾乎一致表態支持彈劾特朗普，並指責白宮阻撓調查。CNN分析，這些競選人之間分歧無數，但在彈劾特朗普一事上達成高度共識，一定程度上反映出民主黨選民的情緒。



除彈劾外，當晚辯論還圍繞醫保、收入公平、氣候變化、國家安全、槍支暴力、移民等傳統話題展開。據統計，當晚發言時間最長的競選人是沃倫，很多話題圍繞她的表態展開。分析人士指出，沃倫是為此輪辯論定調的人，幾乎成為所有對手攻擊的對象，這足以證明她已成為新的領跑者。



儘管沃倫勢頭正勁，但眼下拜登依舊占據優勢。昆尼皮亞克大學最新民調顯示，近半數受訪者認為拜登是代表民主黨挑戰特朗普的最佳人選，只有21%的人選擇沃倫。此外，桑德斯長期穩坐民主黨總統競選人支持率排名第三把交椅，就競選籌款而言，桑德斯的成績好於沃倫和拜登。



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