美駐歐盟大使：特朗普讓私人律師介入烏政策

中評社香港10月18日電／美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭今天在國會表示，特朗普指示美國高級官員，針對美國在烏克蘭的政策，直接與他的私人律師朱利安尼商談。



中央社報道，桑德蘭出席聯邦眾議院針對總統特朗普的彈劾調查中作證指出，在過了很長一段時間之後，他才瞭解到朱利安尼的任務可能包括促使烏克蘭調查前副總統拜登。



在預先準備的證詞中，桑德蘭表示外交政策應該是國務院而非總統私人律師的職責。



曾是特朗普政治獻金捐贈者的桑德蘭也指出，“以影響即將到來的美國選舉為目的，請求外國政府從事調查工作，這是錯的”。



桑德蘭的證詞凸顯朱利安尼在“通烏門”醜聞中的關鍵角色。這次彈劾調查的重點在於，特朗普7月25日在電話中要求烏克蘭總統澤倫斯基調查2020年民主黨總統提名出線希望濃厚的參選人拜登。在特朗普提出這項要求之前，朱利安尼已著手努力策劃烏克蘭當局進行這類調查。



桑德蘭說，澤倫斯基上任總統3天後的5月23日，特朗普及重要幕僚在白宮聽取參加就職典禮的美國官員的報告。他指出，這些官員強調烏克蘭的戰略重要性以及和澤倫斯基建立關係的重要性。桑德蘭稱澤倫斯基是打算對抗貪腐的改革者。



桑德蘭另表示，他們請白宮安排由特朗普總統致電，並邀請澤倫斯基訪問橢圓形辦公室。“然而，特朗普總統對烏克蘭是否嚴肅看待改革與反貪腐卻有懷疑，並指示我們這些在會議現場的人向他的私人律師朱利安尼先生說明他的疑慮。”



桑德蘭說：“對我們所有人來說，很明顯的，要在烏克蘭一事讓總統改變心意的關鍵是朱利安尼先生。”