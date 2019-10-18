6大發展商身家兩日增247億

恒指昨創逾1個月高位，成交722億元。 中評社香港10月18日電／施政報告後，地產股爆升，領漲恒指。



香港文匯報報道，特首在新一份施政報告中十年來首度為樓市“減辣”，大幅降低首置及換樓人士買樓首期，儘管外界擔心增加入市人士風險，但地產商老闆已率先受惠。彭博統計顯示，自施政報告發表以來，地產股大漲，香港6大地產富豪的身家總增長了3.3%，淨資產在兩日間總共上升31.75億美元（約247.65億港元）。地產股昨日續漲，連帶銀行股也造好，推高恒指184點，收報26，848點，創逾1個月高位，成交722億元。



摩通表示，施政報告對本港日益擴大的收入差距，不會有太大幫助，政府放寬按揭成數，可能會刺激私人住宅市場的短期需求，預計二手市場交易量會回升，住宅市場的市場情緒有望改善。雖然政府將透過過渡性房屋來增加短期供應，但相信對私人市場無大影響。



代理股受惠 美聯2日飆3成



市場人士指施政報告提出多項樓市措施，認為是意外驚喜，成為地產股的催化劑。資金湧入地產股，新世界（0017）昨再升3.9%，兩日來該股已升約8%。擁有最多農地的恒地（0012）及新地（0016）各升1.3%及0.8%。有新盤開售的長實（1113）也升0.3%。物業代理股美聯（1200）更爆升兩成，以全日最高位1.36元收市，兩日間已累升三成。彭博億萬富翁指數統計顯示，自施政報告發表以來，地產股大漲，本港6大地產富豪的身家總增長了3.3%，他們的淨資產兩日間共增加了247.65億元。



花旗表示，政府放寬按保，或增加銀行的信貸風險，重申對香港銀行謹慎看法。但無礙銀行股升勢，中銀（2388）升1.3%，恒生（0011）升1.8%。



英脫歐進程現轉機 匯控受捧



英國與歐盟達成新脫歐協議，英鎊急升之餘，匯控（0005）也升1.3%。訊匯證券行政總裁沈振盈表示，近日股市回升，人民幣轉強，部分原因是英國的脫歐進程有轉機，如無意外，英國可在月底前順利脫歐，為大市的回穩提供了一個借口。



貿談利好已反映 27000阻力大



後市方面，中美首階段協議料會於下月的“習特會”現場簽署，他相信在兩人簽署協議前，環球市場都會保持大致平穩。但由於這個協議只是兩國的“緩兵之計”，中國只想將談判延後至美國大選年，美國則以此來延後對華產品開徵關稅，以免影響聖誕新年的消費旺季，所以中美的爭端還會持續下去。



沈振盈又說，由於港股已偷步借消息炒上，美股亦已上升，短期大家的升幅都已差不多，預計大市在27，000點前會面臨壓力。



中金配股籌逾25億 股價受壓



個股方面，中金（3908）宣佈配售1.76億股新H股，佔擴大後已發行H股及已發行股份總數9.2%及4%，每股配售價14.4元，較10月16日收市價15.54元折讓7.3%，集資25.3億元。中金全日挫4.9%報14.78元，仍守住配售價。優品360（2360）料59間店受破壞，或影響公司今年財務表現，該股挫約3%。