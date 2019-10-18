網傳暴亂現場派神秘粉末　暴徒吸毒更癲瘋

聲稱是“救肺散”及“咽痛飲”的粉末包在暴徒中廣為流傳。圖片來源：大公報 中評社香港10月18日電／據大公報報道，香港暴亂至今四個多月，暴徒行事愈來愈瘋狂，不僅打砸店舖、圍毆路人毫不留手，更有人企圖以界刀殺害與之無仇無怨的警員。近日有消息指出，這些不合常理的瘋狂舉動的背後，或是毒品作祟。



最近網上一條消息廣為流傳，指暴徒頭目在暴亂現場向年輕人派發號稱是“救肺散”及“咽痛飲”的粉末包，包裝上寫滿可補充體力，令人活力充沛，“條氣順自然跑得快”、“袋定傍身 幫助他人”、“好人一身平安”等與藥物沒有明顯關聯的字樣，卻沒有任何地方解釋藥物成分。派發者聲稱此藥是從中醫師處取得，可解催淚煙。



陳浩天武器庫搜出大麻精油



有市民發現，最近不少暴徒被捕後被扯下面罩，都顯得表情呆滯，目光茫然，有吸食毒品之後的症狀，質疑所謂的“救肺散”及“咽痛飲”，實際就已經將毒品混入其中，令年輕人服用後情緒高漲，“戰意”高昂。



事實上，警方早在今年八月，於火炭破獲一武器庫時便搜到一批含大麻成分的精油，當時被拘捕的還包括“港獨”分子陳浩天。鄭晴聽聞，這些大麻精被擦在口罩上，戴上的人便會感到亢奮，摘下後不久便會打回原形，從而在不知不覺中染上毒癮，漸漸地受到毒品操控。



鄭晴希望年輕人行事須三思而後行，否則淪為暴徒不說，染上毒品很可能就毀了自己的一生。