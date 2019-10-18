韓國瑜會見AIT主席莫健　舉行閉門會談

韓國瑜與莫健會面，雙方簡單寒暄過後便舉行閉門會議。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月18日電（記者 高易伸）請假拚2020大選的中國國民黨高雄市長韓國瑜18日上午銷假上班，在鳳山行政中心接待美國在台協會（AIT）主席莫健（James F.Moriarty）一行。韓國瑜“國政顧問團兩岸及外交”智囊、前“國安會秘書長”蘇起，與文化大學社會科學院院長、前陸委員會副主任委員趙建民，以及淡江大學國際事務與戰略研究所教授、前“國安會”副秘書長何思因等台灣重量級學者陪同會見，現場嗅到濃濃大選氛圍。



韓國瑜顧問團上午9時55分抵達市長會客室，隨後莫健一行也步入現場，由高雄市副市長葉匡時等人出面接待。韓國瑜10時抵達現場後先跟莫健一行交換名片，雙方互表歡迎，並簡單談話。



韓國瑜首先表示，謝謝美國好朋友長期對“中華民國”的支持，美國是整個“中華民國”對外關係最重要、最堅定不移的朋友要致上最高感謝。莫健風塵僕僕，從美國到台北，再輾轉高雄一定非常辛苦，在這裡一併以高雄市長身份表達感謝。



莫健表示，我帶著正面、高興的心情來到高雄，因為每一次來我都受到熱烈歡迎，高雄對於台灣是非常重要的城市。韓市長的歡迎熱忱表示了長期以來美國與台灣關係非常堅韌，尤其我一再告訴大家，目前美台關係是“台灣關係法”40年前立法以來最強健的時期。



韓國瑜與莫健二人簡單寒暄後，互贈紀念品。韓國瑜致贈一個畫有高雄市市花（木棉花）的白色瓷盤，美方也回贈小禮物並舉行閉門會議。



莫健本月14日至19日偕AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）訪問台灣，拜會高層及相關部會，就台美關係各項議題交換意見。日前已拜會過蔡英文與“行政院長”蘇貞昌。