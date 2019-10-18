卓榮泰嗆蘇震清　要脅黨中央是不智行為　

卓榮泰今天在淡水陪綠委呂孫綾掃街，卓表示不要威脅黨中央，這絕對是不智的行為。（照片：民進黨提供） 中評社台北10月18日電（記者 黃筱筠）針對民進黨“立委”蘇震清揚言，若黨中央不兌現承諾將其納入不分區安全名單，不排除退黨參選。民進黨主席卓榮泰今天受訪說，“蘇震清說了非常不智的話”，不要威脅黨中央，黨中央不受任何威脅。程序還在進行當中，基於黨的負責人，“我選擇隱忍”，但不要繼續要脅黨中央，這絕對是不智的行為。



卓榮泰今天在新北市淡水陪“立委”呂孫綾掃街，事前受訪發表談話，卓榮泰話講得很重，蘇卓兩人隔空開嗆的意味濃厚。



民進黨中執會日前討論不分區提名委員會名單，傳出因為“立法院長”蘇嘉全發動“非新蘇系”缺席，導致流會，並且力挺侄子蘇震清進入不分區安全名單內。



卓榮泰說，今天來到淡水，希望一切都能雲淡風輕、水落石出，這幾個月他一直都希望超脫派系考量，黨務人事或是區域“立委”提名，完全沒有用黨派立場來考慮，希望這些問題不應派系，而變的不好處理。



這個不分區提名委員會名單，蔡英文是否也看過？卓榮泰說，因為牽扯“總統”與“立委”選舉，非常尊重蔡英文，因此有事先向蔡報告名單，當然名單有討論過程，只是第一次討論時大家就有情緒反應，造成前天中執會流會。希望下週能有更適當的時間來處理。



是否承諾蘇震清列為不分區前十名？卓榮泰表示，過去因為選區調整，兩院院長有協調，“我都知道，我也會照做”，但他要確保名單中的每個人都經得起考驗，還再做查證的工作，也談到後續處理的工作，不料中執會卻流會。



