郭一鳴：維港看雲　從族群到國際

潮州的廣濟門樓(資料圖片) 中評社香港10月18日電／資深媒體人郭一鳴18日在大公報發表文章說，上月赴新西蘭出席第二十屆國際潮團聯誼年會，回港後在本欄寫了《在基督城沉思》一文，一同出席年會的香港潮屬社團總會首長和團友，讀後覺得意猶未盡，問有沒有下集。新西蘭如此美麗的國度，如此美妙的旅程，實在不是一篇一千五百字短文所能裝得下。好吧，再寫一篇，不過不是寫風景名勝風土人情，而是寫年會。不止一個朋友問我，千里迢迢跑到南半球開什麼重要會議？



文章說，這個問題問得好。來自幾十個國家和地區的兩千多名代表，大多是從北半球飛到南半球，九月的香港仍是盛夏，經過逾十小時的航程，到達新西蘭卻是冬末初春季節，南阿爾卑斯山脈到處可見皚皚白雪。我們比大會開幕日提前五天飛抵奧克蘭機場，立即轉內陸機到南島基督城旅遊，一路上遇上好幾個各地來的代表團，他們也是先旅遊後開會。其實開會是一個好由頭。香港代表團由團長到普通成員，大部分是日理萬機的老闆，幾個像我一樣的上班族，平日也是從早忙到晚，兩年一度的年會無疑是一個難得的喘息機會。偷得浮生數日閒，一班新知舊雨結伴同行，欣賞名山大川、遊覽古蹟勝景，一路上以家鄉潮州話交談，恍若一個大家庭出遊，這是年會帶給我們最大的快樂。



但出席會議依然是我們行程的重點。本屆年會主題是“潮起千帆，篤行致遠”，兩天的會議議程包括開幕式、青年論壇、潮學研討會、經貿論壇、博士論壇等，閉幕式同時也是交接儀式，由本屆大會主席、新西蘭潮汕商會的張乙坤和國際潮團總會執行主席陳幼南，在新西蘭前總理約翰基見證下，將會旗移交給下屆年會主辦方海南潮汕商會理事長洪江游。新西蘭貿易與出口部長派克、民族事務部長薩萊薩、就業部長傑克遜、國會副議長托莉、國家黨主席古德費洛、奧克蘭市長戈夫以及多名國會員，中國駐新西蘭大使吳璽、中國僑聯副主席李卓彬、駐奧克蘭總領事阮平等出席年會相關活動。多名新西蘭政要在致辭中，高度讚賞包括潮人在內的華人移民對新西蘭經濟發展，特別是推動新西蘭與中國的經貿合作，以及支持當地慈善事業等方面作出的貢獻。這次大會的規模和級數，在新西蘭當地是罕見的盛事。



文章說，民間主辦、官方支持、高規格、國際性、影響力，是國際潮團年會的一大特色。我記得二○○三年在新加坡出席年會，時任新加坡副總理李顯龍出席大會，他致辭時透露一個數字：新加坡內閣有三分之一成員會說潮州話。二○○一年的第十一屆年會盛況空前，來自世界各國各地七十多個代表團逾三千名代表雲集北京，時任中共中央政治局常委、全國政協主席李瑞環出席主禮，馬來西亞總理馬哈蒂爾、新加坡總理吳作棟、澳洲總理霍華德、加拿大總理克雷蒂安、柬埔寨王國參議院主席謝辛等外國領導人向大會發來賀詞，大會榮譽主席李嘉誠致辭。年會期間，饒宗頤教授在故宮和歷史博物館分別舉辦書畫展，北大季羨林先生特地前來捧場，“南饒北季”相見甚歡，成為一時佳話。



文章說，俗話說，有潮水的地方就有潮人。一個潮汕“膠己人”的民間社團聯誼會議，自一九八一年在香港舉辦首屆年會，四十年來在世界多個國家以及國內各大城市舉辦了二十次年會，所到之處政商雲集，朝野高度重視，年會舉辦期間，大寫的“潮”字，從當地的機場到會場，到處可見，潮音潮曲隨處可聞。網上有不少“啥是潮汕人”的段子，離不開潮人會做生意愛當老闆，吃潮州菜喝功夫茶，有一個段子叫“天底下最大的騙子是穿背心人字拖的潮汕人”，乍一看以為是罵潮汕人，其實是說潮汕老闆不拘小節愛穿拖鞋著背心摣賓士出街。但我認為這些還不夠，潮汕人天生的組織能力、動員能力和凝聚力，相當一流。每一次國際潮團年會，就是一次象徵全球潮人團結、展示潮人影響力的群英會、是一次弘揚潮汕人精神文化的嘉年華，年會永恆的主題，就是故土之情、不忘初心。這樣一個會議，對全球每一個潮州人來說，你說重不重要？