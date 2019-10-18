“本民前”借屍還魂　謀恐襲殺警

2015年何志光（右一）在冼偉賢安排下與黃台仰、梁天琦等“本民前”成員聯合做網台節目（來源：大公報） 中評社香港10月18日電／據大公報獨家報道，中六學生許添力早前涉嫌用鎅刀割頸圖殺警，《大公報》揭發其姊是旺暴案被判囚的許嘉琪。因旺暴案已刑滿出獄的許嘉琪是兩個“港獨”組織“本土民主前線”及“全國獨立黨”成員。曾與“港獨”分子過往甚密的何志光向《大公報》透露，“全國獨立黨”蠔湧爆炸案刑滿出獄的鄭偉成與另一被告胡啟賦，近日扮記者現身暴亂現場拍攝警員行蹤。



許添力家姐許嘉琪的身份曝光前，許的昔日製造炸彈戰友，“全國獨立黨”（NIP）的鄭偉成及成員胡啟賦，曾在七月現身廣東道暴亂現場。鄭2015年6月因蠔湧爆炸案“管有炸藥”及“串謀製造炸藥”罪成判囚兩年十個月，今年初刑滿出獄。鄭偉成在七月暴亂當晚掛上疑似記者證，手持攝錄器材，不斷聚焦防暴警進行拍攝；而鄭的身旁是蠔湧爆炸案第四被告，其後脫罪的胡啟賦。



具“本民前”“獨立黨”雙重身份



有“港版拉登”稱號的地盤搭棚工人鄭偉成，2015年1月成立危險“港獨”組織“全國獨立黨”，鼓吹“勇士要隨時準備”、以“燒烤”對付警察，製造炸彈圖謀在政府總部及立法會大樓所在的灣仔及金鐘發動恐怖襲擊。獨立黨核心成員有許嘉琪、胡啟賦，還有因蠔湧爆炸案入獄的陳耀成、許嘉琪男友彭艾烈。何志光稱今年5月暴亂爆發前，留意到鄭偉成夥同楊逸朗組成“香港民權抗爭”，在網台狂言要建立一支“軍隊”進行“武裝革命”，“我見到幾驚，乜啲‘本土’要繼續放炸彈，一個（鄭偉成）識做炸彈（三過氧化三丙酮TATP）；另一個（楊逸朗）放炸彈，兩個放監出嚟話要做實事！”



曾任“香港本土力量”發言人的何志光指他當年加入本土，是被本土民主前線分支“全國獨立黨”冼偉賢招攬後，才發現本民前、獨立黨有多名成員有雙重身份。何志光在2014年違法“佔中”時是中大神學院研究碩士，他在“佔旺區”設立“聖法蘭西斯街頭小聖堂”傳道，因而與本土派混熟。2015年3月中，他獲邀上普羅政治學院慶祝“香港本土力量”開設專頁，當日聚首的“獨人”，全是今天暴亂的暴徒，包括劉穎匡、黃學禮、潛逃的黃台仰及本民前成員Jac Chan，以及邀請他入本土力量的全國獨立黨冼偉賢。



何志光說，“入了局”後，才知炸彈黨全國獨立黨與本民前如孖生兄弟，形影不離。何指出，被控傷警的許添力的家姐許嘉琪於2016年2月旺暴衝擊時，是穿上印有“本土”二字本民前的藍色制服；而許的男友彭艾烈是與鄭偉成研製炸彈入獄的獨立黨核心成員，許嘉琪負責招攬激進“港獨”分子加入獨立黨。何又透露，招攬他入本土的冼偉賢女友，也是本民前成員。



各“獨”黨分頭行動減風險



何志光憶述2015年蠔湧爆炸案被捕者彭艾烈，好友正是冼偉賢，當時冼很焦慮，2015年6月16日冼說黃台仰能幫助彭艾烈，約了他在旺角的翠河茶餐廳密會三小時。“本民前好受幕後嘅縱暴派睇重，身份似大佬，全國獨立黨、本土力量只係分支，入面成員同本民前關係重疊。”



何說當年本土力量負責製造兩地矛盾，主打“雙非”的議題是由Jac Chan擬定，Jac Chan與同志團體，以及教協監事韓連山熟稔。惟Jac Chan行事愈來愈激進，何志光與她鬧翻，Jac離開本土力量後即現身本民前，何說這時才知Jac的雙重身份。何志光表示，他加入的本土力量只是分擔本民前被建制攻擊的風險，所有“反中”亂港策略，都是幕後縱暴派安排各“獨”黨各司其職：“呢個係風險管理，搞雙非遇到大反響有咩唔掂咪執咗本土力量招牌，本民前繼續搞其他風險低嘅議題。”