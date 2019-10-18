大公報：反對派政客縱暴自食其果

中評社香港10月18日電／大公報18日發表社評說，參選區議會的民陣召集人岑子傑前晚被多名黑衣蒙面人用鐵槌襲擊，浴血當場，這是兩個月內岑第二次遇襲。姑不論是否事涉苦肉計、私人恩怨抑或其他什麼因素，從凶徒打扮、使用凶器及行凶手法觀之，與最近時興的街頭“私了”歪風極為相似。這足以證明，在一個法治崩潰的社會裡，沒有一個人是安全的，煽暴者本身也難逃被暴力吞噬的命運。



社評說，反對派陣營乘機大作文章，製造悲情，催穀下月的區議會選情及為周日的遊行製造理據。反對派還召開記者會，嚴詞譴責襲擊者不文明、暴力，這恰恰暴露他們的虛偽。



正所謂，針拮不到肉不知痛，最近大批無辜市民被黑衣暴徒“私了”，有街坊甚至因為說一句“我是中國人”就被打個半死。更不要說大批建制派議員的辦事處遭瘋狂破壞，連入土的先人都不得安寧。對於黑衣人種種暴行，反對派非但不譴責、不割席，反而百般辯護，助紂為虐。如今輪到自己人遭殃就大呼小叫起來，這不是雙重標準又是什麼！



來說是非者，正是是非人。一向以和平理性著稱的香港社會，似乎一夜間淪為暴力之城，與反對派縱暴脫不開幹系。“佔中三醜”之一的戴耀廷日前撰文討論“政治潔癖”，論證黑衣暴徒“私了”的正當性、必要性，勸喻社會“容忍暴力”，歪理連篇。不料該文出街第二天就發生岑子傑遇襲事件，不排除有人受到此文誤導而行凶。事實上，戴耀廷是煽暴慣犯，“佔中”之亂就是他主張“違法達義”結下的惡果，他也因此獲刑十六個月。保釋上訴期間，戴又涉嫌教唆犯罪並造成惡劣影響，該當何罪？



同樣對暴力泛濫負有不可推卸責任的還有公民黨大狀梁家傑。今年六月梁在港大一個論壇中公開揚言“暴力有時是解決問題的手段”，接著香港的“和理非”示威就變質，出現圍攻警察總部及暴力攻占立法會事件，從此暴亂一發不可收拾，愈演愈烈，不知伊於胡底。說梁家傑就是“暴力之父”，一點不冤枉。 梁家傑及戴耀廷均為法律界人士，不是維護法治，反而帶頭鼓吹違法暴力，並詆毀警方，實在諷刺。事實上，整個大律師公會對暴力泛濫都是採取選擇性失明的立場，只一味譴責警方“濫暴”，看不見黑衣人窮凶極惡、打砸搶燒。最近大律師公會發生內訌，有人憤然出走並公開撰文批評大律師公會縱容暴力，“藍血貴族”的集體墮落彰彰明甚。



社評說，沒有人是孤島，不要問喪鐘為誰而鳴，喪鐘為你我而鳴。當法律不被敬畏，警權遭到削弱，文明遠離而去，香港就會淪為弱肉強食的叢林世界，這就是岑子傑案及其他所有“私了案”帶出來的明確訊息。反對派為了自身及家人安全也應該與暴力切割，支持特區政府採取包括“禁蒙面法”在內的一切法律手段止暴制亂，恢復秩序。香港只有盡快回歸法治的軌道，才能重新出發。