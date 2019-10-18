造謠公安扮警　鍵盤暴民炒車

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中評社香港10月18日電／用過期資料誣遭割頸警長，2017年照片戳謠言。
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|有網民以2017年梁姓警員的照片作對比。網上圖片
香港文匯報報道，警長梁兆祥周日於觀塘執勤時遭暴徒從後割頸，反映之前網絡上有關“殺警”的言論並非子虛烏有。然而，別有用心者卻企圖轉移視線，近日不斷在並無證據下散佈該名警長並非香港警察，而是“內地公安”的流言，意圖繼續抹黑香港警隊，削弱其執法公信力。有人拿出證據，證明梁兆祥確實是一名香港警員。雖然有不少網民承認“炒車”，但依然有人輸打贏要。
有網民聲稱，警方在處理警長遭割頸一案時，於庭上只以代號“X”稱呼該名警長，以及控以俗稱“傷人17”的“有意圖而傷人罪”，而非襲警罪，是因為傷者本身並非香港警員，只是借用了“梁兆祥”名字的內地公安云云。
升職可疑 keep得好又可疑
網民同時翻查特區政府資料，稱與受傷警同名同警員編號者曾於2013年獲特區政府頒發長期服務獎章，當時他為高級警員，網民並推算梁兆祥目前至少44歲，“呢位哥哥皮膚似20幾歲，橫睇直睇都唔似服務幾十年老差骨。”
有網民更含糊其詞地聲言“根據種種跡象”，“有理由相信日前被年輕人弄傷頸部的‘中國籍男子’X並非梁兆祥本人，香港警務處有必要解釋這個神秘男子為什麼穿香港警察制服及肩膊上有梁警長的編號。”不過，該網民口中的“種種跡象”是指什麼？卻沒有具體說明，已胡亂下結論。
網民：眉心有痣符舊照特徵
警方昨日澄清，近日網上有謠言指，於10月13日在觀塘被疑犯割傷頸部的警員是來自廣州。“警隊澄清絕無此事，該名人員確實為香港警察。”
有網民就質問播謠者：“2013年係高級警員，2019年係警長乜有問題咩。”有網民更張貼某傳媒曾於2017年採訪一宗劫案時拍下的照片，相中其中一人與梁兆祥的警員編號一樣，當時他已升為警長，而網民亦從他的臉上特徵確認他與受傷警長屬同一人。
然而，仍有網民“死口唔認錯”，即被其他網民斥責：“上面先放完張相，連眉心有痣最大特徵都出埋，都竟然仲可以講話冒警，你唔FC（fact check查證）都睇留言啦。”
至於年齡問題，有網民認為他保養得宜，並不稀奇，亦有網民說：“今次抄（炒）左（）車！佢（梁）1993年在沙田某中學畢業。”
針對所謂“控以傷人17而非襲警罪，是因為傷者本身並非香港警員”的謠言，有網民就反駁道：“襲警最重兩年，傷人17可以終身（監禁），所以一定揀後者告。”有網民進一步解釋：“流得血，基本上已經唔係襲警，襲警程度只係等同普通襲擊，咁告真係冇錯。”不過，有心造謠與抹黑者死不認錯，有網民明知“炒作”話題已完仍想取回“尾綵”：“寧願炒車好過另有其人啦，如果係另有其人的話，即係已經證實有秘密警察存在，但一日未發現，一日當未爆囉。”