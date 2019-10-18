造謠公安扮警　鍵盤暴民炒車

有網民以2017年梁姓警員的照片作對比。網上圖片 中評社香港10月18日電／用過期資料誣遭割頸警長，2017年照片戳謠言。



香港文匯報報道，警長梁兆祥周日於觀塘執勤時遭暴徒從後割頸，反映之前網絡上有關“殺警”的言論並非子虛烏有。然而，別有用心者卻企圖轉移視線，近日不斷在並無證據下散佈該名警長並非香港警察，而是“內地公安”的流言，意圖繼續抹黑香港警隊，削弱其執法公信力。有人拿出證據，證明梁兆祥確實是一名香港警員。雖然有不少網民承認“炒車”，但依然有人輸打贏要。



有網民聲稱，警方在處理警長遭割頸一案時，於庭上只以代號“X”稱呼該名警長，以及控以俗稱“傷人17”的“有意圖而傷人罪”，而非襲警罪，是因為傷者本身並非香港警員，只是借用了“梁兆祥”名字的內地公安云云。



升職可疑 keep得好又可疑



網民同時翻查特區政府資料，稱與受傷警同名同警員編號者曾於2013年獲特區政府頒發長期服務獎章，當時他為高級警員，網民並推算梁兆祥目前至少44歲，“呢位哥哥皮膚似20幾歲，橫睇直睇都唔似服務幾十年老差骨。”



有網民更含糊其詞地聲言“根據種種跡象”，“有理由相信日前被年輕人弄傷頸部的‘中國籍男子’X並非梁兆祥本人，香港警務處有必要解釋這個神秘男子為什麼穿香港警察制服及肩膊上有梁警長的編號。”不過，該網民口中的“種種跡象”是指什麼？卻沒有具體說明，已胡亂下結論。



網民：眉心有痣符舊照特徵



警方昨日澄清，近日網上有謠言指，於10月13日在觀塘被疑犯割傷頸部的警員是來自廣州。“警隊澄清絕無此事，該名人員確實為香港警察。”



有網民就質問播謠者：“2013年係高級警員，2019年係警長乜有問題咩。”有網民更張貼某傳媒曾於2017年採訪一宗劫案時拍下的照片，相中其中一人與梁兆祥的警員編號一樣，當時他已升為警長，而網民亦從他的臉上特徵確認他與受傷警長屬同一人。



然而，仍有網民“死口唔認錯”，即被其他網民斥責：“上面先放完張相，連眉心有痣最大特徵都出埋，都竟然仲可以講話冒警，你唔FC（fact check查證）都睇留言啦。”



至於年齡問題，有網民認為他保養得宜，並不稀奇，亦有網民說：“今次抄（炒）左（）車！佢（梁）1993年在沙田某中學畢業。”



針對所謂“控以傷人17而非襲警罪，是因為傷者本身並非香港警員”的謠言，有網民就反駁道：“襲警最重兩年，傷人17可以終身（監禁），所以一定揀後者告。”有網民進一步解釋：“流得血，基本上已經唔係襲警，襲警程度只係等同普通襲擊，咁告真係冇錯。”不過，有心造謠與抹黑者死不認錯，有網民明知“炒作”話題已完仍想取回“尾綵”：“寧願炒車好過另有其人啦，如果係另有其人的話，即係已經證實有秘密警察存在，但一日未發現，一日當未爆囉。”