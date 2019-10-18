群魔亂舞　爭食人血饅頭

區選“大肥肉”當前，煽暴派屢屢上演鬼打鬼鬧劇，懶理香港經濟衰退。資料圖片 中評社香港10月18日電／煽暴派撞區插旗食相醜，互篤灰罔顧民生，愧對選民難取信。



香港文匯報報道，在近月不斷升級的暴力活動中，煽暴派極力阻止社會紛爭的平息，為把“餘熱”燒到區選從而在選舉中獲益，繼續煽暴、縱暴，懶理香港經濟已步入寒冬、打工仔朝不保夕。



黑衣魔針對不同企業以至個人，通過恐嚇以至打砸燒迫令他們噤聲，製造“黑色恐怖”，企圖令煽暴派在下月區選“主要對手”建制派的支持者因恐懼而不敢發聲甚至不敢投票，同時有助煽暴派參選人趁機吸納激進選民，造成此消彼長的效應。



有感“形勢大好”近年為選情屢屢將“團結”掛在口邊、但經常因“分贓不均”而鬼打鬼的煽暴派，眼見今年區選這塊“肥豬肉”放在口邊，又“為了利益，不認‘兄弟’”，上演歷年選舉中最激烈的互相攻擊、互揭黑底、背信棄義的戲碼，將其唯利是圖的醜態暴露無遺。香港市民，真的要讓這些只為一己私利而破壞社區安寧、和諧，罔顧民生的煽暴派進入新一屆區議會嗎？



戴耀廷抽水撈 扮“共主”同道Say No



在連月暴力衝擊期間，早前因串謀犯公眾妨擾等兩罪罪成而判囚16個月的“佔中三醜”之一戴耀廷，就定罪和判刑提出上訴並獲准保釋候訊。一直企圖操控選舉的他，一出獄就想借東風，重建“勢力”。



戴耀廷在2016年立法會選舉發起“雷動計劃”，之後又搞特首選舉“民間公投”，最終僅得六萬五千人投票，與他們定下的一百萬投票目標人數相差十五倍。2017年，他又發起針對區選的“風雲計劃”，聲言要非建制派在今年區選中奪取452席中過半議席，以取得特首選舉委員會中117席屬於港九新界區議會議席影響特首人選，但截至他今年4月入獄前，響應者都是寥寥無幾，他亦曾公開承認相關目標遙不可及。



政治綑綁區選惹質疑



近月所謂反修例的相關行動，令戴耀廷感覺情況有轉機，更聲言“現在自己什麼都不用做”，暗示自己的計劃會在區選“躺贏”。因此剛剛出獄就又燃“鬥志”，不但多次發表撐暴言論，更企圖扮演反對派接下來區選的“共主”，提出“公投”伎倆，盼也能分一杯近月的亂港之羹，惟遭反對派質疑。



戴耀廷早前聲言要領導招募及培訓預備下月區選的“風雲戰士”，惟反修例風波前響應者寥寥無幾，參與培訓的區議員亦批評相關培訓流於理論，與“落手落腳”落區服務，始終有距離，成效成疑。



惟近月連發的暴力事件，讓戴耀廷見到死灰復燃的曙光，開始不斷試探性開展新動作，包括其日前在社交平台上揚言與“地區工作者”討論，要將11月24日的區議會選舉轉化作為“公投”，以所謂“五大訴求”作為“公投”議題，企圖為自己賺取進一步亂港的政治籌碼。

