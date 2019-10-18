蔡執政斷7國　蘇貞昌答國民黨以前斷更多

蘇貞昌（右）與吳釗燮（左）。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月18日電（記者 倪鴻祥）蔡政府執政3年多已經斷交7國，邦交國還剩15國，面對外交處境有何新策略？“行政院長”蘇貞昌今天上午在“立法院”妙答，要全民“莊敬自強，處變不驚”，他還指以李登輝以前，國民黨執政曾一年斷12國、再一年斷16國。



“立法院”院會上午針對“行政院長”蘇貞昌施政報告並備詢，“外交部長”吳釗燮列席，中國國民黨“立委”童惠珍問，蔡政府頻頻告訴全民在護主權，但執政3年多來斷了7國，接下去全台都想知道外交政策如何走下去，要繼續烽火戰下去還是有新的改變作為？



蘇貞昌表示，面對中國的無理打壓，就是“莊敬自強，處變不驚”，這是國民黨執政時就講的原則。



童惠珍指出，民進黨行政、“立法院”都在手上，全民要知道的實質作為，如何在國際上立足？過去大陸一直在打壓，但李登輝、陳水扁、馬英九時期都從沒像這3年來出現恐怖式的直線斷交。



蘇貞昌表示，蔡政府就是讓中國看到在外交上用盡手段打壓，台灣人民更是堅強團結，知道惟有自立自強，在國際上多交朋友才有一席之地，美國政府與相同價值觀的國際“友邦”也都支持，美國在台協會（AIT）主席莫健前天與他會面時還表明美國態度並肯定蔡政府作為。



蘇貞昌指童惠珍比較年輕，講從李登輝開始，其實中國打壓台灣在李登輝之前還曾一年斷12國、再一年斷16國，所以不論誰執政，中國從不放棄要壓縮台灣的空間，台灣也非只靠美國，只要世界上有同價值觀、利害相同的國家一起團結努力，只有中國不放棄武力對付台灣，宣稱台灣是他的。