武漢軍運會今開幕　9308人參與創紀錄

16日，入住軍運會運動員村的部分代表團舉行升旗儀式(新華社) 中評社香港10月18日電／據大公報綜合報道，17日，第七屆世界軍運會執委會主任、中央軍委訓練管理部副部長楊劍少將表示，軍運會各項工作已準備就緒，將於18日在武漢正式開幕，屆時50多個國家防長、軍隊總長和各國駐華武官等要員將出席開幕式。本次運動會是軍運歷史上規模最大的賽會，共有109個國家9308名軍人報名參加。中國軍隊組建了553人的史上最大規模體育代表團，當中包括406名參賽運動員，在所有代表團中人數亦是最多。



解放軍代表團406人參賽



本屆軍運會各國普遍派出強大參賽陣容，獲得過奧運會、世錦賽、世界杯比賽冠軍的運動員有67人，里約奧運會前八名選手有118人，現代五項世界排名前十的有8人，5個軍事特色項目有43名上屆冠軍，競爭將十分激烈。



世界軍人運動會被譽為“軍人奧運會”，本屆賽事共設置27個大項，329個小項，有田徑、游泳、足球、籃球等22個奧運會項目，還有軍事五項、空軍五項、海軍五項、跳傘和定向越野等軍事特色項目。田徑是賽會第一大項，共有90多個國家約900名運動員參賽，排名第二的是射擊，60多個國家的約600名運動員參加。在329個小項中，競爭最為激烈的當屬射擊項目的男子25米中心發火手槍個人賽，共有50多個國家的近150名運動員參賽。



與往屆軍運會以軍方為主、相對封閉不同，本屆軍運會採取軍地聯合承辦模式，首次走出軍營辦賽，首次採用5G＋8K、5G＋VR信息傳輸與電視轉播技術，首次為各個代表團提供全方位的志願服務。