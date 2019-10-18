兩藍議員輔選韓遭開槍？鄭文燦：是治安事件

國民黨桃園市議員劉安祺服務處遭開槍，玻璃碎成蜘蛛網狀。（照片：劉安祺服務處提供） 中評社桃園10月18日電（記者 黃文杰）針對桃園市兩位藍營市議員服務處，接連發生遭人開槍案，剛好兩位議員都是中國國民黨2020參選人韓國瑜支持者，被聯想是否政治警告？民進黨桃園市長鄭文燦上午受訪，桃園市警察局初步鑑識，劉安祺服務處不是開槍，是類似BB彈，他表示，這屬於治安事件，專業案情由警方來說明。



國民黨桃園市議員劉茂群八德服務處10月1日傍晚傳槍擊，警方調查該服務處紗窗凹痕及採集塑膠顆粒證物，研判不具殺傷力，警方說法讓劉茂群很不滿，沒有想到，同樣國民黨中壢區市議員劉安祺服務處，10月17號傍晚也發生槍聲，但是警方很快抓到開槍者。



值得注意的是，劉茂群說法是，近來因為官司等問題，行事低調，沒做生意、不與人樹敵，在議會開議前服務處被槍擊，要她閉嘴嗎？還是輔選韓國瑜太認真，示警意味濃厚？



相隔半個月，同為藍營的劉安祺，位於中壢的服務處玻璃應聲破裂，變成蜘蛛網狀，差點打照劉安祺本人，警方獲報後，前往勘查並調閱監視器，抓到涉案者，洪姓犯嫌表示，因為對劉議員看板很不滿意，才擅自拿家中弟弟的空氣槍對服務處開槍。



服務處遭開槍的劉安祺，第一時間對外說法是，最近選舉藍綠對決，身為國民黨替韓國瑜拉票輔選，懷疑是因為這樣才會遭到不理性的選民開槍。



鄭文燦上午到中壢出席河川治理活動，會後接受媒體採訪，對於接連兩位藍營市議員服務處被開槍，會不會擔心選舉期間到了，類似案件會頻繁發生？



鄭文燦表示，目前市警局初步鑑識結果不是開槍，是類似BB彈那一類的。劉茂群服務處的部份，門窗和相關證物還送去鑑定，劉安祺議員的部份已經找到涉案人，涉案人也坦承不諱，涉案人作案是用類似BB彈的槍枝，這部份已經在調查當中，已經請警方調查出結果，不過這屬於治安事件，專業案情由警方來說明。