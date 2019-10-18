蘇嘉全家族大鬧屏東綠軍　鍾佳濱無奈回應

綠委鍾佳濱接受訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月18日電（記者 黃筱筠）民進黨籍“立法院長”蘇嘉全家族大鬧屏東縣第一選舉區！民進黨已提名“立委”鍾佳濱拚連任，蘇嘉全侄子、綠委蘇震清揚言若未納入不分區安全名單，不惜脫黨參選。蘇嘉全妻子洪恆珠也將設立競選總部以無黨籍身分力拚。鍾佳濱上午受訪時表示，這是假設性問題，現在不分區“立委”名單都還沒有出來。



鍾佳濱今天出席民進黨“立法院”黨團記者會時，非常賣力發言，對於蘇震清揚言脫黨參選是否影響選情表示，區域“立委”就像跑一百公尺，不分區是大隊接力，希望黨中央可以提出“黃金陣容”跑大隊接力，我們一百公尺專心跑一百公尺，這是黨的策略。



蘇震清是屏東縣現任“立委”，因屏東選區重劃，原本屏東縣有3席“立委”，下屆“立委”只剩下2席。屏東縣第一選區民進黨提名新潮流現任“立委”鍾佳濱，而黨內初選時，蘇震清原要與鍾競爭，後來退出初選。當時就傳出蘇震清將改列為不分區“立委”。



除了蘇震清問題有待解決，蘇嘉全太太洪恆珠將以無黨籍參選，鍾佳濱表示，每個人都有參選權力，不管無黨籍或是新興政黨都說要支持蔡英文，我們都歡迎。但是“國會”要過半，必須要整合候選人才能集中選票，參選人要聽選民的話，應該會好好團結民進黨，整合候選人民進黨才能勝選。

