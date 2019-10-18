“邦交國”無用論？蘇貞昌：不贊成凱子外交

蘇貞昌與吳釗燮（左）。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月18日電（記者 倪鴻祥）蔡政府執政3年多已經斷交7國，只剩15個“邦交國”，綠營出現“邦交國無用論”。“行政院長”蘇貞昌今天上午在“立法院”質答時指出，“邦交國”在國際上可替台灣發聲，但維持邦交要量力而為，如果凱子外交、金錢外交，他不贊同。



“立法院”院會上午針對“行政院長”蘇貞昌施政報告並備詢，“外交部長”吳釗燮列席，中國國民黨“立委”童惠珍質疑，網路上、專欄作家、甚至很多人都提出“邦交國無用論”，認為與其花心思去維持關係很薄弱的“邦交國”，國際上也未必能幫忙講話，所以蔡政府還要繼續維持“邦交國”嗎？



蘇貞昌表示，這些“邦交國”有幫助，在國際場合會為台灣發聲，不論是在聯合國、世界衛生組織（WHO）或是世界衛生大會（WHA），甚至其他很多場合，有些沒邦交的國家也為台灣出力，讓蔡政府非常感動。



童惠珍追問，是不是不管花多少錢、多少力氣都要維持這些“邦交國”？



蘇貞昌表示，不是說不管花多少錢，而是要量力而為，但台灣做為世界一員，國際一份子，台灣在能力可及的範圍內與“邦交國”家互助互動，如果參照世界其他先進國在國際支付的金額佔其GDP的比例，都遠大於台灣，台灣還算是少的，但如果凱子外交、金錢外交，他不贊同。