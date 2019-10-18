蔡壁如：列民眾黨不分區郭台銘考慮中

蔡壁如上午受訪。（POP撞新聞節目提供） 中評社台北10月18日電／台灣民眾黨發起人蔡壁如今受訪表示，有邀請鴻海創辦人郭台銘加入民眾黨不分區“立委”行列，郭台銘考慮中、之前郭台銘也提過覺得可以排第8或第10名，“表示他有在想”，蔡壁如說期待但不勉強。



中央社報道，蔡壁如今天與無黨籍市議員、北市第選區（中正、萬華）“立委”參選人徐立信，接受廣播節目“POP撞新聞”主持人黃暐瀚專訪，接受媒體聯訪被問及與郭台銘關係。



被問到是否把郭台銘納入民眾黨不分區“立委”名單，蔡壁如表示有對他提出這樣的邀請，他也有在考慮，“但是因為不分區他還是要入民眾黨，所以他現在在考慮這個部分，就入黨的部分，不然的話他是說他很支持、有在思考這件事情”。



媒體追問郭台銘加入民眾黨、名列不分區的機率，蔡壁如說“這個我沒辦法估耶，應該有一半吧”。



蔡壁如說，郭台銘大約兩、三週前提過，覺得自己可以排在第8或第10名，“表示他有在想”，而如果郭台銘有意願的話也可以讓他排第一名，但郭台銘長時間是國民黨員，他可能還需要糾結一下，“我們期待，但沒辦法勉強”。



蔡壁如在專訪中表示，民眾黨第二波區域“立委”提名記者會20日在高雄登場，還會再提名11人，之後她會帶4名參選人去郭台銘的感恩之旅見面會。



蔡壁如表示，區域“立委”提名預計有第三波，希望民眾黨在“國會”席次、加上合作對象可以拿下10到15席。