韓提廢一例一休遭綠營嗆　柯：例休民怨很高

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月18日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜拋出廢除“一例一休”，但遭“行政院長”蘇貞昌嗆“為反對而反對”。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲18日受訪時替韓緩頰說，一例一休民怨很高，最大缺點是太過一致性，對媒體、醫療業，或是有季節性的產業要一體適用就太不切實際。柯說，但也不是說廢除，至少修一修讓大家能適用。



韓國瑜16日請假開始打2020選戰，第一天就到小琉球，遇到民眾提議廢除“一例一休”，韓當場表達要去做檢討，而隔天回應媒體則稱“若有有機會當上“總統”，會主動廢除一例一休”。“行政院長”蘇貞昌則批，韓國瑜不負責任只喊要廢除，卻沒講出具體方案，是為反對而反對。



柯文哲18日出席“台北節能季暨成果表揚大會”，推廣節能減碳政策，除了推估2019年將達到1.4億度的節能、減碳7.4萬噸的成效，也頒獎給配合推動的相關企業。



由於柯文哲過往也對一例一休有所意見，柯會後接受媒體訪問時表示，一例一休民怨很高，但也不是說廢除，至少修一修讓大家能適用。他搖搖頭說，一例一休最大缺點是太過一致性，整個是用製造業的思維在制定，可是對很多服務業，隨便講我們醫療業就有問題，總不能開刀開到一半，跟病人說“抱歉，一例一休時間到了，我要下刀”，刀沒有開完你怎麼可能跑掉。



柯文哲認為，所以對媒體、醫療業，或是有季節性的，例如農作物在某個時間要採收，他一定要加時工作等，坦白講，一例一休要全部適用這就不切實際。



媒體追問，怎麼看韓國瑜拋出廢除一例一休，“勞動部”則回嗆“難道要回到每週休一日”，柯文哲說，還是有基本的保護，比方說每周工作7天，每週工作40小時，最高可以加班多久，多久一定要強制休假，有些基本的規定，超過的話雇主跟勞工如果可以講好的話，倒也不必⋯⋯，就用勞資協議解決。要全部一體適用，他是醫院出來的就覺得很困難，有時候一個車禍病患進來，一整天沒睡覺也是很常見，總不能開刀時間到說要下刀，這不可能。