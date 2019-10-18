民進黨團召開芭樂出口美國記者會　流彈射韓

民進黨召開“小英出口芭樂給美國，韓國瑜開芭樂票給全國”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月18日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團上午召開“小英出口芭樂給美國，韓國瑜開芭樂票給全國”記者會，主要訴求“挺農民”。但距離選舉不到3個月，農業縣市“立委”陳歐珀、鍾佳濱、邱議瑩、陳素月、陳亭妃等都出席記者會，而正值黨中央討論不分區名單之際，不分區“立委”周春米、邱泰源，以及爭取不分區的葉宜津等都出席記者會，陣容非常龐大。



美國聯邦公報正式公告，准許台灣芭樂輸美的檢疫規定，並且已經立即生效，預計今年底第一批台灣新鮮芭樂，就會外銷美國。記者會現場10多名民進黨“立委”在場大口、大口咬著台灣芭樂，吃得津津有味，鍾佳濱在記者會最後還拿出啃完的芭樂說，“我吃的很乾淨”。



管碧玲說，台灣和美國爭取10年，終於能通過。陳素月也說，台灣芭樂品質很好，未來可以輸往美國販賣，而台灣也是亞洲第一個可以輸出的“國家”。



葉宜津表示，台灣從2009年開始申請美國檢驗，到現在整整10年終於通過，過去不知道外交困境，還是馬時代不夠努力。台灣芭樂過去銷售加拿大，現在美國市場更大，相信台灣芭樂會成為世界第一。



鄭寶清提到，今年上半年農產品出口達新高，台灣水果出口越來越多，讓農民不需要補貼就能實質增加收入，政府要能實踐執行政策才重要，喊口號沒用。