美＂超級富人＂的稅率比普通人還低？　

來源：國際金融報社 在美國，對富人的定義是“收入躋身全國前1%的人群”。而如今，要進入這一行列正變得越來越難。



據彭博社10月17日報道，根據美國國稅局（IRS）本周發布的數據，只有在2017年時年收入達到515371美元，才能進入富人隊伍。即使考慮通脹因素，這一數字也要比2016年高出7.2%。



富人門檻變高



2011年9月17日，美國上萬民眾發起了一場名為“占領華爾街”（Occupy Wall Steet）的和平示威活動，活動範圍迅速蔓延至全國各大城市。當時他們的口號就是“我代表99%，不再忍受1%的貪婪與腐敗”。



然而，自2011年以來，作為富人的收入“門檻”不僅沒有下降，反而提升了33%（調整通脹因素後）。除最富裕的0.1%和0.01%的群體之外，這一增速已經超過了所有其他群體。



據IRS數據，只有在2017年時年收入達到515371美元，才能躋身前1%的富人群。而要躋身收入最高的0.001%精英群體，年收入則需達到6340萬美元。



此外，“前1%”、“前0.1%”、“前0.01%”，以及“前0.001%”的群體，收入“門檻”分別比2011年提升了33%、38%、46%，以及51%。也就是說，越富有的人群，其收入門檻提高得越快。



目前，美國總統競選活動正在如火如荼地進行，而不平等現象的加劇則成為民主黨人競選活動關注的重點。



在10月15日的辯論中，佛蒙特州參議員伯尼·桑德斯表示，“我們無法再繼續維持這麼嚴重的收入和財富不平等了。因為億萬富翁階層的貪婪與腐敗，與工薪階層的戰爭已經延續了45年，我們承受不起。”



“超富人”的稅率比工人的還低？



相比其他群體，富人的收入門檻雖然在以更快的速度提升，但美國最大一部分稅款也是由他們繳納。



目前，雖然美國工人階級也要繳納社保、醫保、聯邦所得稅、州和地方稅等，但收入處於後50%的人其實幾乎不用繳納聯邦所得稅。據美國國家稅務局數據，收入處於前50%的人賺了全美報告總收入的89%，卻繳納了97%的稅款。



而收入前1%的人群，雖然收入占全美收入的21%，但其繳納的聯邦個人所得稅占全美該稅款總額的38.5%，比後90%的人口繳納的份額（29.9%）還要多。



但實際上，IRS的數據並未反映出特朗普稅改方案的影響。一個非常嚴峻的問題是，“超級富有人群”實際有效稅率可能比工人階層的稅率更低。



加州大學伯克利分校經濟學家Gabriel Zucman最新研究結果表明，“幾乎所有收入的群體都將其收入的大約28%用來交稅（工人階層稍少，約25%），但唯一引人注意的例外群體就是400名最富有的美國人，他們的‘有效稅率’（23%）是最低的。”



通過梳理1913年以來的數據，Zucman發現，2018年是這些億萬富翁的“有效稅率”第一次，也是唯一一次低於其他收入群體。Zucman認為，這是特朗普稅制改革，降低企業所得稅稅率導致的直接結果。



2017年12月頒布的《減稅和就業法案》，是過去30年來美國最大的一次稅收改革。該法案將美國的企業所得稅稅率從35%降至21%。此外，大部分個人所得稅稅率都有所下降，其中最高稅率從39.6%降低至37%，而個稅的標準抵扣額也翻了一番。



Zucman指出，“作為一個整體，雖然他們的處境各不相同，但特朗普、扎克伯格，以及巴菲特的稅率，確實要低於教師和秘書。富人的稅金已經回落到1910年的水平，而當時的政府財政收入規模僅為現在的1／4。”



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