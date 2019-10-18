柯嘆大選不容易　連柯媽最近都很焦慮

台北市長柯文哲18日出席“台北節能季暨成果表揚大會”並致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月18日電（記者 鄭羿菲）針對台灣民眾黨發起人、台北市政府顧問蔡壁如稱，民眾黨主席、台北市長柯文哲不選2020很多柯粉都很焦慮，柯18日受訪時被問到會不會轉念參選2020？柯先是長嘆一口氣，才接著說，台灣討厭藍綠的確是一個很大的板塊，但老實講，“選總統”不是寫FB或走一走就好，太龐大的選舉不是那麼容易”。



媒體再度追問，民眾黨會找到2020參選人嗎？柯文哲僅回應，“再講吧。”



蔡壁如日前接受中評社訪問，及18日在廣播節目上都表達，假日在中南部跑行程時，很多支持者都很焦慮柯文哲不出來選2020，甚至有支持者說柯不選，讓她們都快得憂鬱症。蔡壁如也說，柯現在參選2020的機率趨近於零。



柯文哲18日出席“台北節能季暨成果表揚大會”，推廣節能減碳政策，除了推估2019年將達到1.4億度的節能、減碳7.4萬噸的成效，也頒獎給配合推動的相關企業。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到民眾都很焦慮，會不會轉念參選2020，柯長嘆了一聲，唉⋯⋯才接著笑說，焦慮的很多，從他媽媽何瑞英就是，怎麼焦慮的人這麼多？不過主要還是這樣，台灣討厭藍綠的確是一個很大的板塊，但老實講，“選總統”也不是跟選里長一樣，寫個FB或走一走，太龐大的選舉不是那麼容易”。



媒體追問，2020大選民眾黨沒有人選，會不會擔心區域“立委”選舉在藍綠夾殺下被邊緣化？柯文哲欲言又止地表示，其實沒有推“總統”參選人本來就⋯⋯，晚上電視終究“總統”參選人還是比較吸引注意，會把新聞版面佔掉，在沒有“總統”候選人的狀態下，他估計明年投票率一定很低，反而不利小黨跟第三勢力，因為會去投的大概都是死忠藍綠支持者，在中間的大概投票意願很低。