暴徒被利用犯罪　仲當自己係英雄

售賣遊戲機用品的小店，因為撐警立場，一星期內四度被暴徒上門搗亂(圖片來源:大公報) 中評社香港10月18日電／據大公報報道，“就算暴徒再搞，我都會堅持我嘅立場！暴徒放火打人，警察捉佢哋係好應該！”屯門一間售賣遊戲機用品的小店，因為撐警立場，短短一星期內四度被暴徒上門“裝修”搗亂，大約一千件貨品被破壞，損失近16萬元，至今未能正常營業。面對兇惡的暴徒，勇敢的小店店主萬先生絲毫不退縮，“就算得我一個人，我都要堅持，暴力打壓異見者、抹殺言論及人身自由、破壞香港嘅係你哋（暴徒）！如果叫我認輸，躲避暴徒，我唔甘心！”



位於屯門栢麗廣場的遊戲機專門店開業22年，今年六月在店門前張貼了支持警察的報道，本來相安無事，但隨著暴亂擴散到屯門市中心，暴徒破壞愈演愈烈，該店也成為暴徒破壞目標，先後在本月四日、六日、七日、十一日被暴徒上門砸店，店舖的櫥窗玻璃盡碎，電視機、閉路電視、遊戲碟等貨品，通通被扔出店外破壞。



只會為香港帶來灰暗



大公報記者本周二（15日）實地走訪該店，只見店門用木板圍上仍未能營業，店內空蕩蕩，地上還擺放著三部屏幕碎裂的電視機。負責人萬家強年逾60歲，一頭花白，正獨自在店內收拾。萬先生說，門外的木板是自己一手一腳圍上的，為了節省成本，“近幾個月來暴動不斷，生意本來已經跌咗兩、三成，依家仲搞成咁，慳得就慳啦！”



萬先生稱，被暴徒破壞得較嚴重的有兩次，第一次是本月四日，暴徒到來二話不說就進店打爛櫥窗與枱面玻璃，又打爛店內展示遊戲畫面的電視機；本月七日，店舖雖已經圍上木板，暴徒依舊“破板”而入，把貨品拖出店外毀壞，萬先生均報警求助。



“錯就係錯！暴徒暴力打壓異見者、抹殺言論與人身自由、破壞香港，睇你唔順眼甚至覺得你影佢哋相，就可以打你，簡直惡過黑社會！係佢哋令香港人出街都擔驚受怕！（暴徒）口說爭取自由，行為就抹殺人哋自由，佢哋為香港帶來嘅只有灰暗。”萬先生無懼站出來揭發指控暴徒惡行，希望自己的言行幫助發出正能量，為被打壓的人、不敢發聲的人帶來力量。



嘆大學生唔識明辨是非



雖然店舖被多次破壞，但萬先生稱從未恨過暴徒，反而覺得他們很可憐，“我做咗六十幾年人，都無辦法理解佢哋點解會覺得自己做緊嘅係正義，明明一般後生仔都讀緊書，又話係大學生，連明辨是非都唔識？甚至被人利用，賭上生命去犯罪，自己仲以為自己係英雄，其實好可憐！”



警察公共關係科回覆《大公報》查詢時稱，警方在十月四日至十月十二日期間，接獲一名姓萬男子報案，分別指其店舖於十月四日、六日、七日及十一日被一批人破壞店舖玻璃、貨架，以及一些貨品，當中包括電視遊戲機、電視遊戲光碟及配件等，總值約15萬8400元。案件列作“刑事毀壞”，由屯門刑事調查隊第三隊跟進。