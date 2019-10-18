藍委要求吳釗燮不准再掉邦交國　否則下台

藍委許毓仁。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月18日電（記者 洪德諭）“國安會”先前示警年底前台灣將再斷1、2個邦交國。“立法院”18日進行總質詢，中國國民黨“立委”許毓仁點出可能面臨危險的帛琉、馬紹爾、聖文森以及教廷教宗方濟各（Pope Francis）將接觸中國，“外交部長”吳釗燮一一回應，帛琉、馬紹爾是中國活動旺盛，會跟友盟國家採取一致做法，聖文森有與總理龔薩福（Ralph Gonsalves）保持密切的溝通，方濟各目前接觸的資訊是不會去中國。



“國安會”日前示警中國將介入台灣2020大選，年底前可能再斷1、2國。對於可能的再斷交的邦交國，許毓仁在“立法院”總質詢時一一點名。



許毓仁先問，教廷教宗方濟各（Pope Francis）11月將到日本、泰國可能接觸中國，吳釗燮回應，目前接觸的資訊是不會去。許毓仁提醒陳建仁日前才訪教廷，不要說是去談分手，吳則表示，這是展現陳與教廷的好關係。



接著許毓仁拿出報道，報道中提到美國“國防部”印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）認為帛琉與馬紹爾面臨轉向的壓力，吳釗燮解釋，中國在這兩國活動非常旺盛，有和友盟國家交換意見，並採取一致作法。



許毓仁提到，聖文森新民主黨（NDP）表態若執政就從台灣投入中國懷抱，且只差一席，是最危險的國家，吳釗燮回應，跟聖文森朝野各界有做充分說明，對於聖文森的支持也不遺餘力，跟總理龔薩福保持密切溝通。許提醒，蔡英文7月才去，不要變成畢業旅行。



最後許毓仁要求吳釗燮，不准再掉一個邦交國，若再掉要求下台且不准接受慰留。