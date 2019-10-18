憂經濟衰退　17%美國人在家中藏現金

調查顯示，對經濟衰退的擔憂使得17%的美國人開始在家裡藏現金。圖為家裡藏錢的地方無奇不有，包括通風口和插座後。（取自YouTube） 美國是否即將進入經濟衰退，以及何時開始的討論，促使許多美國人在理財方面犯了一些代價高昂的潛在錯誤。



根據大都會人壽保險公司（MetLife）最近對8000名18歲以上美國成人進行的一項調查，基於對潛在衰退的擔憂，有17%美國人開始在家里藏現金；21%受訪者表示，他們對用錢變得更保守。



在家里藏現金可能代價高昂，因這樣做就無法賺取複利。你的投資時間越長，複利就更有助於你的資金倍增。此外，通貨膨脹會吞噬金錢價值，因此留下大量現金不動，會使你的長期財務目標更難實現。



個人理財專家艾琳‧洛瑞（Erin Lowry）指出，在家藏錢是你能做的最糟事情之一。此外，家里藏的錢有可能被遺忘或摧毀。



即使不願走極端的人，也受到衰退的言論影響。根據大都會人壽的調查，大約41%美國人說，市場可能低迷的言論，使他們更頻繁地檢查投資。



洛瑞說：“這是百分之百錯誤的舉動，因這會讓你感到恐懼。如果你的投資經過適當設計，可以承受市場的起伏，那麼頻繁檢查它只會使你感到焦慮，並觸發情緒反應。”



洛瑞說：“你需要控制的是你自己，你可能會犯的最大錯誤之一，就是恐慌和拋售你的投資，如果你退出投資市場，然後過了許久才再入市，則可能會錯過上升的機會，長遠來看，這可能是一個代價高昂的錯誤。”



建立平衡的投資組合，即是透過投資於不同領域的不同類型資產，例如股票和債券，來分散資金，這會降低失去全部投資的風險。



來源：世界新聞網