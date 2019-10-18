郭董列不分區？柯文哲：願意很好　但不曉得

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月18日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨發起人、台北市政府顧問蔡壁如上午受訪稱，“希望民眾黨當選10到15席”、“鴻海創辦人郭台銘考慮列民眾黨不分區”。民眾黨主席、台北市長柯文哲18日受訪時表示，台灣選舉太難預測，“預期結果多少，有時候只是喊給自己人聽的”，至於郭董若願意是很好，但他不曉得。



蔡壁如18日在廣播節目上表示，民眾黨區域“立委”應該會提超過20人，希望民眾黨的“立委”席次能夠當選10至15席，柯文哲也把她列入不分區安全名單，要她到“立法院”帶兵，但她還沒做好準備。蔡也表達，鴻海創辦人郭台銘曾提過覺得自己可以排第8或第10名，表示郭有在想、考慮中，她期待，但不勉強。



柯文哲18日出席“台北節能季暨成果表揚大會”，推廣節能減碳政策，除了推估2019年將達到1.4億度的節能、減碳7.4萬噸的成效，也頒獎給配合推動的相關企業。



柯文哲會後接受媒體訪問時表示，區域“立委”我們起步晚，其實絕大多數區域“立委”布局都超過一年以上，所以我們區域“立委”要找人，坦白講是比較辛苦一點。至於選舉的結果，台灣的選舉太難預測，所以只能說盡力，“要預期多少有時候只是喊給自己人聽的”，也不是你想幾席就幾席。



媒體追問郭董會被列入民眾黨不分區嗎？柯文哲笑說，哈哈哈，如果郭董願意的話是很好，但郭董不是說無黨一身輕嗎？他不曉得。



至於蔡壁如將於20日下午帶4位高雄區域“立委”參選人去郭董的感恩之旅高雄場，柯市長也會去嗎？柯文哲說，我們的行程剛好那天在台南有簽書會，這在一個月前就已經排好了，因為郭董太慢通知我們，所以就由蔡壁如代表，帶高雄區域提名的“立委”候選人去參加他們的場子。