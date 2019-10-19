綠不分區掀派系鬥爭　台中總召李天生這麼看

民進黨台中市議會黨團總召李天生。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月19日電（記者 林谷隆）民進黨為了不分區“立委”排名派系熱戰，本周中執會甚至鬥到流會。民進黨台中市議會黨團總召李天生接受中評社訪問表示，他建議黨中央，不分區規劃除了有派系角力因素，還要兼顧策略考量，這屆很多不分區委員後來都接任行政官員，搭配未來行政團隊規劃，就算排名在中後，應該很快就會補上去。



李天生，1961年出生，連任四屆台中市議員，現任民進黨台中市議會黨團總召，曾任台中市彰化同鄉會理事長。李原為新潮流系，後來因為前綠委簡肇棟酒駕肇事退出派系，曾任簡的服務處主任的他也跟著退出，目前與林佳龍所屬的“正國會”親近。



民進黨中執會16日原定成立不分區“立委”提名委員會，最後因出席人數不足流會。外傳，造成流會因素之一是“立法院長”蘇嘉全力主其侄子“立委”蘇震清進入不分區名單，但黨內對此有不同意見，蘇也對提名委員會蘇貞昌與新潮流人馬佔多數不滿。



李天生受訪表示，這多多少少會讓基層感到憂慮，因為大家都在較勁，而且不分區提名、順序安排，事實上也沒有比較明確的辦法。



他提到，不分區安排，黨內直覺都是尊重蔡英文安排，當然各派系之間的角力一定會有，如何分配就要看黨中央與蔡的智慧。如果蔡英文2020順利連任，就不只是以“安全名單”考量，部份不分區“立委”可能轉進行政團隊，就算排名在中後，應該也會很快就補上去。



