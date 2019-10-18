蘇貞昌改口？福岡日本賀電烏龍不查處了

蘇貞昌與吳釗燮（左）。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月18日電（記者 倪鴻祥）台灣駐日本大阪辦事處福岡分處4日公布日本首相安倍晉三及副相麻生太郎的賀電，遭日本“內閣”官房副長官岡田直樹在記者會上公開否認，“行政院長”蘇貞昌第一時間在“立法院”詢答時當場震怒並下令“查處”，時隔一週，蘇貞昌改口說他當時是要“查明處理”。



“立法院”院會上午針對“行政院長”蘇貞昌施政報告並備詢，“外交部長”吳釗燮列席，中國國民黨“立委”童惠珍質疑，蘇貞昌上週不是針對福岡烏龍賀電說要“查處”？就一般認知，意思難道不是指這事情不對，要查明後懲處嗎？



童惠珍認為，日本要顧慮大陸、美國，以及其他國家的看法，日本官方公開否認，但私下承認，台灣又不能在國際上宣揚，這在國際上有加分嗎？對台日關係表面上與裡子都沒加分，國際上只是當做笑話，蔡政府只是讓人民爽一下而已，如果台日關係這麼好，日本主導的“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CTTPP）何時能加入？



蘇貞昌說，外交是蔡英文的職權，但他身為“行政院長”，他會關心、了解。他當時講的很清楚，外交人員受訓練在第一線非常辛苦，處理任何事都要嚴謹，當時他說要查處，是要“查明處理”。



蘇貞昌表示，加入CTTPP一事，日本是非常重要的國家，互動也很密切，申請加入持續在進行，因為是國際組織，台灣要參與是重要的大事，所以從各方面努力。



吳釗燮指出，駐日代表謝長廷說接到賀電是真的，只是有不同的來源，媒體是問賀電是不是從安倍首相發出來的，對方否認從安倍首相發出來，這與實際上外交人員說明沒有矛盾，而且安倍的弟弟受訪時也有說這是可以信賴的，在東京代表處的雙十酒會上，安倍的母親、弟弟都有親自參加，能證明台灣和安倍、日本政府關係良好。



吳釗燮還說，這個賀電“外交部”門從來就沒對外說，也沒對外證實，這是透過媒體報道的，“外交部”門”對外講，都是沒有評論。