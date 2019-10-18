“一邊一國行動黨”提政見　衝著蔡政府

“一邊一國行動黨”18日召開記者會提出十大政見與九大福利政策。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月18日電（記者 洪德諭）今天是“一邊一國行動黨”成立滿兩個月，為此特別召開記者會提出十大政見與九大福利政策，政見當中有周休二日勞資協商，似乎有衝著民進黨政策的味道，該黨召集人楊其文強調，這是要將蔡英文的錯誤政策導正回來，除了政見外替陳水扁平反上也會雙軌並行。



“一邊一國行動黨”在8月18日成立，精神領袖為陳水扁，在這次2020大選中未推出候選人，但在“立委”方面已提出首波區域“立委”提名，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市和屏東縣總計6名，目標為進軍“立法院”。



在今天成立滿兩個月之際，“一邊一國行動黨”拋出十大政見與九大福利政策，其中十大政見方面有包括1.正名制憲、“內閣制”、三權分立、周休二日勞資協商、降低菸稅等。其中因蔡英文推行一例一休與調漲菸稅，有針對民進黨的感覺。



楊其文說明，提出的政見與政策基本上，是針對全民的生活福利、社會福利做關心關懷。是否有針對蔡政府執政政策不滿之處？楊其文以一例一休舉例，楊認為蔡政府執行一例一休是走錯了，要回到道正軌，像是陳水扁執政週休二日是沒有問題的。



觀察政見與政策並未提到特赦陳水扁，楊其文說，“一邊一國行動黨”特赦陳水扁，是與政策與政見雙軌進行，不管有沒有進入“立法院”都會持續在此議題上發聲，陳水扁替台灣貢獻很多，台灣社會不能扭曲應該有的司法正義。