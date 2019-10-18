推囤房稅有選舉考量？柯文哲否認

台北市長柯文哲出席台北節能季暨成果表揚大會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月18日電（記者 鄭羿菲）針對提高囤房稅，台北市長柯文哲18日受訪時表示，台灣的空屋或是房屋的持有成本的確太低，這是一個很大的問題還是要解決，老實講，“方向確定”，但要怎麼執行要想一想。至於是否有選舉考量，柯說，台灣每隔2年都有選舉，我們是剛好11月要召開不動產評價委員會要決定稅收，不見得每件事都跟選舉有關。



柯文哲17日赴台北市議會專案報告時，提到將建議中央修法，囤房稅法規不再區分自住及非自住房屋，改為全台單一且自住房屋稅率0.6%，第1戶房屋稅率1.2%，第2戶及第3戶1.5%至2.4%，第4戶及第5戶2.4%至3.6%，至於持有第6戶以上建議稅率4.8%。對此，“財政部”賦稅署官員則表示，考量各縣市發展情形不同，原則上希望地方政府先利用現行機制做調整。



柯文哲18日出席“台北節能季暨成果表揚大會”，推廣節能減碳政策，除了推估2019年將達到1.4億度的節能、減碳7.4萬噸的成效，也頒獎給配合推動的相關企業。



柯文哲會後接受媒體訪問時，被問到提高囤房稅最終可能還是轉嫁給租屋者，柯表示，台灣的空屋或是房屋的持有成本的確太低，這是一個很大的問題還是要解決。



至於成本轉嫁給租屋者，他認為房屋持有戶數越多、稅率會越高，當時想說如果拿出來做公益出租的話，比方說包租代管，我們可以讓你適用單一且自助最低稅率0.6%，設計上是這樣。



柯文哲也說，不過是不是真的可以達到這目的，技術上真的要想一想。比如說營業稅3%，囤房稅超過3%為了躲避稅收，就虛設一個公司去躲避更高的稅率。所以老實講，“方向是確定”，但是實際要怎麼執行，技術上真的要想一想。



媒體追問，能不能保證房租不會高漲？柯文哲認為，台灣還是自由市場，我們有政策引導，但是也不像極權國家直接就設定房租，這還是自由經濟，就是這地方麻煩，有時候明明空屋很多，租金下降也不多，最主要原因還是空屋持有成本太低。