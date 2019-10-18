福建通報4起違反中央八項規定精神問題

（圖片來源：新華社） 中評社北京10月18日電／日前，福建省紀委監委通報近期查處的4起違反中央八項規定精神問題。



1.詔安縣委原書記何德發違規收受禮品、接受管理服務對象宴請問題。2014年至2019年，何德發在擔任詔安縣縣長、縣委書記期間，頻繁收受管理服務對象贈送的高檔禮品並予以轉售，數額巨大；多次在隱秘場所接受管理服務對象安排的宴請，食用野味等高檔菜肴，飲用高檔酒水；此外，何德發還涉及其他嚴重違紀違法問題。2019年9月19日，何德發受到開除黨籍和開除公職處分，違紀所得予以收繳；對其涉嫌職務犯罪問題，依法移送司法機關處理。



2.霞浦縣委原書記王斌接受管理服務對象宴請問題。2015年至2018年，王斌在擔任霞浦縣縣委書記期間，多次接受管理服務對象安排的宴請；此外，王斌還涉及其他嚴重違紀違法問題。2019年2月14日，王斌受到開除黨籍和開除公職處分；對其涉嫌職務犯罪問題，依法移送司法機關處理。



3.廈門市發改委收費管理處處長尤志強違規收受禮金問題。尤志強在擔任廈門市物價局價格監督檢查分局局長、市發改委城鎮化和區域協調處處長期間，2014年至2017年的每年春節前，多次收受管理服務對象贈送的購物卡，合計1.8萬元。2019年1月17日，尤志強受到黨內警告處分，違紀所得予以收繳。



4.莆田市公安局經偵支隊原支隊長吳棟貴違規收受禮品問題。吳棟貴在擔任莆田市公安局經偵支隊支隊長期間，於2015年、2016年中秋、春節，收受管理服務對象贈送的高檔禮品；此外，吳棟貴還涉及其他違紀違法問題。2019年5月24日，吳棟貴受到留黨察看二年處分，退休待遇被降至副科級，違紀所得予以收繳。



（來源：中央紀委國家監委網站）