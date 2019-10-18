“2019年兩岸宗親會　交流活動”在京舉行

參訪團一行參觀會館（圖片來源：主辦方） 中評社北京10月18日電／近日，北京市台聯組織的“2019年兩岸宗親會交流活動”在京開啟，台灣新北市穎川陳姓宗親會理事長陳吉森帶領20位陳氏宗親應邀參加。



16日下午，參訪團一行來到北京台灣會館，在市台聯黨組書記王蘭棟等領導的陪同下，參觀了這座百年會館。隨後，參訪團成員與台聯領導和部分在京台胞進行座談交流。



王蘭棟書記首先對參訪團一行表示熱烈歡迎，隨後介紹了北京市台聯的基本情況、台灣會館的歷史以及近年來開展的品牌交流活動。他指出：北京市台聯認真貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，遵循“搭平台、建渠道、交朋友、促合作”的工作方式，積極開展京台各領域的交流和合作，創立了“宗親會”、“同鄉會”等品牌交流項目，積極促進兩岸經濟融合、文化傳承，不斷增進兩岸同胞間相互了解和心靈契合。



陳吉森理事長表示，新北市穎川陳姓宗親會成立於2019年3月19日，目的是尋根問祖，探尋家族在大陸的歷史和變遷。此次參訪，大多數宗親都是第一次來到北京，他們親眼目睹了祖國大陸經濟社會發展，為中華民族的崛起深感自豪，希望以後能有更多的機會來大陸參訪，達成一些交流合作項目。



據了解，開展兩岸宗親會交流活動，是北京市台聯認真落實習近平總書記強調的“堅定不移擴大深化兩岸交流合作”和中央提出的“對台工作要突出鄉情親情，進一步加強基層交流和民間交流”等要求的實際舉措。自2017年以來，北京市台聯積極秉持“兩岸一家親”理念，充分發揮鄉情親情優勢，不斷加強與島內社團和民間組織的交流，先後邀請島內鄭氏宗親會、顔氏宗親會、郭氏宗親會、霧峰林家等宗親會成員百餘人次到大陸參訪謁祖、聯絡親友，見證大陸發展建設成就，在深化同胞情誼、促進交流合作等方面取得了良好成效。



活動期間，參訪團赴北京展覽館觀看了“70周年成就展”等。（北京市台聯供稿）

