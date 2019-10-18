韓出征後民調蔡34%韓24%　不表態2成2

韓國瑜自16日開始投入大選。（中評社 資料照） 中評社台北10月18日電／中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜自本月16日開請假全心投入大選。根據旺旺中時集團最新民調顯示，韓國瑜支持度較上週小跌3.8%，來到24.1%；蔡英文支持度也下降0.7%，目前為34.4%。整體而言，雙方差距從上周的7.2%，微幅擴大至10.3%，但因仍有22.7%民眾未表態，比例偏高，顯示選戰仍充滿變數。



韓國瑜於本月16日開始請假，重新整隊，啟動“土地學習傾聽之旅”。旺旺中時本月16、17日，再次針對2020大選展開最新民意調查。



當被問明年大選，會支持蔡英文、韓國瑜、呂秀蓮、楊世光等其他候選人時，支持度依序為蔡34.4%、韓24.1%、呂秀蓮2.7%，蔡、韓相差10.3個百分點。



相較於本月初的調查數據，當時蔡支持度35.1%、韓27.9%，雙方差距7.2%，顯示目前雙方支持度是些微擴大。



民調結果顯示，在“未表態”的部分，此次拉高至22.7%。由於選戰已進入倒數80多天，未表態率未見下降，而是在震盪中微幅上升，意味著選戰恐仍充滿變數，未表態選民勢必將成為左右選舉的重要關鍵。



根據“政黨”交叉分析指出，當“泛綠”選民被問到大選支持誰，有83.4%表態支持蔡英文，1.2%支持韓國瑜；“都不支持”與“未表態”兩者相加僅8.7%。這樣的比例，是符合傳統上“某黨支持者，大多傾向支持該政黨候選人”的趨勢。



反觀“泛藍”選民被問到大選支持誰，卻僅62.9%表態支持韓國瑜，但有9.8%支持蔡英文；“都不支持”與“未表態”兩者相加達20%。會有這樣的結果，除了韓國瑜個人因素外，初選後方興未艾的國民黨內亂、郭粉報復性反彈、藍營山頭與地方諸侯之間的權力盤算，恐怕都是造成藍營力量難以聚焦的關鍵。



民調結果指出，2020大選看好度依序為蔡48.8%、韓22.8%、其他候選人1.3%。若與本月初民調相比，蔡的看好度是提高1.7%，韓則下降2.1%。



該民調是10月16至17日進行，有效樣本數1109人，在95%信心水準下，抽樣誤差±2.9個百分點。