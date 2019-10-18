綠元老蔡明憲致蔡英文公開信　將含淚不投票

蔡明憲。（中評社 資料照） 中評社台北10月18日電／4月退出民進黨的前“國防部長”、現任台灣聯合國協進會理事長蔡明憲發表致蔡英文公開信“我們還要含淚投票嗎？”表示，距離2020選舉剩下80幾天，蔡英文的民調呈現領先，誠摯給予祝福。但是民間還是對她有許多質疑與不滿。在本土派及海外台灣人對蔡英文的不滿，他也要向蔡英文提出公開的質疑與請教。因此，對於幾項要求如果蔡英文沒有清楚的回應，他們將“含淚不投票”。



蔡明憲在公開信中說，蔡英文多次說要捍衛台灣主權及台灣人民尊嚴，但她只說不做。如不支持東奥正名，也不支持台灣入聯，舆馬英九沒有不同，都是在維持現狀。至今她都沒有解釋為何反對東奧正名公投的理由？



蔡明憲指出，民進黨黨綱闡明，公投入聯正名制憲的理念，但蔡英文不願公投正名，甚至更直接在一年多前公投法修正中把公投正名制憲“人民作主”的公投精神拿掉，所以蔡英文連任會比較顧台灣主權嗎？這是台灣本土派及海外台灣人對蔡英文最大的失望與疑慮。



蔡明憲表示，台灣加入WHO、UN，在國際上，美、加、日、歐盟等國領袖或“國會”都有通過支持台灣參與WHO等國際組織的決議，為何民進黨“立委”“國會”過半，這三年來都沒有通過任何一個台灣“國會”加入WHO的決議案。多次要求蔡英文親自召開國際記者會，向全世界表明我們要以台灣名義加入國際組織，這樣的正式公開宣示很難嗎？



蔡明憲說，既然現在蔡英文民調高，不希望蔡英文跟國民黨一樣維持現狀，讓台灣拓展國際的空間繼續受到中國蠻橫的打壓。



蔡明憲表示，以下秉持著做公民的良知作以下卑微而嚴肅的呼籲，請蔡英文選前公開承諾，如果連任當選，明年2020東京奧運會，要公開以台灣隊名義參加東京奧運會；推動以台灣的名義加入WHO、UN等國際組織；馬上再修改公投法，恢復人民直接民主的權限；再度啟動司法改革；轉型正義要徹底執行等



蔡明憲並呼籲蔡英文，“針對這些疑慮及建議，請妳將妳的立場或主張說清楚講明白”。已經等待三年多了，加上過去八年在野，“這十幾年我們對妳有所期待，對你落實捍衛台灣主權及尊嚴的立場再不滿意也是含淚投票”。現在民進黨執政已經三年多了，“請蔡英文不僅口說而是要去實踐，不要模糊，我們不再接受含淚投票”。