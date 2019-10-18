漢奸黎借外媒顛倒是非煽暴

中評社香港10月18日電／“亂港四人幫”之首、壹傳媒集團創辦人黎智英日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目《60分鐘時事雜誌》訪問時，罔顧事實大放厥詞抹黑香港的法治和人權現狀，更顛倒是非黑白美化年輕暴徒的暴行。黎智英曾公開大聲疾呼暴徒“收兵”，亦為家人子女鋪好了隨時出走香港的後路，有市民認為，這種表裡不一、禍亂香港的民族敗類，必遭歷史唾棄！／大公報記者 龔學鳴



在與曾駐中國十餘年的澳洲籍記者Holly Williams的對談中，黎智英聲稱港英政府給了港人“法治”，但中央政府沒有，又污蔑中央政府意圖奪走港人自由云云。



惡行：抹黑中央奪港人自由



事實：港自由指數全球第三



事實上，法治是“香港極為重要的核心價值，是香港賴以成功的基石”，行政長官林鄭月娥在最新的施政報告中強調：“法治的多個要素，包括人人必須守法、公正嚴謹執法、不受任何干涉的刑事檢控和獨立的司法裁決，都必須受到尊重，不可偏廢。”



回歸22年來，特區政府一直嚴格按照基本法的規定實行“港人治港”、高度自治，“一國兩制”得到全面成功落實，香港保持繁榮穩定，市民得以安居樂業。基本法第四條訂明“香港特別行政區依法保障香港特別行政區居民和其他人的權利和自由”，保障人權和自由是特區政府的憲制責任，特區政府十分重視並全力維護市民的人權和自由。人權和自由在香港也受到《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障，且《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的有關規定亦繼續有效。



值得注意的是，由加拿大、美國、德國三間機構合作調研並於去年年底公布的“2018年人類自由指數”（Human Freedom Index）顯示，全球自由指數的平均分為6.89，香港得分8.78，在162個國家或地區中排名第三，遙遙領先於第17位的美國。

