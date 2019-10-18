蔡英文第二波募款小物今晚2020上線

蔡英文連任競選辦公室今天公布第二波競選小物，將在官網開賣。只要捐款2020元都可以擁有，總共2020組。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月18日電（記者 黃筱筠）蔡英文競選連任辦公室下午公布第二波競選小物“台灣要贏應援組”募款小物！發言人廖泰翔表示，繼上回推出的1450“辣英粉”秒殺後，還導致金流平台一度當機的盛況，今天晚上8點20分（20：20）將在官網推出第二波競選小物“台灣要贏應援組”，只要以2020為捐款金額，就可以得到應援小物，只有限量2020組。



除了發言人廖泰翔，主持人連翊婷也一起拿起“台灣要贏應援組”小物展示給媒體拍攝。



蔡英文連任辦公室之前也以新台幣1450元（ﻨ1450為蔡英文網軍代名詞）為募款金額，推出第一波的募款小物“辣英粉”，蔡辦表示，內容物有兩包英粉（米粉）以及一瓶辣椒醬，當時準備1萬份，也是幾分鐘搶購一空。



連翊婷補充，本次競選小物內容包含棒球帽、毛巾、帆布袋、紋身貼紙，並且使用台灣本土MIT的產品，堅持把技術與資源留在台灣，從台灣走向世界。



被問到未來是否都以小額募款為主，廖泰翔說，目前以小額募款為主，年底還會有一波，目前是以線上募款為主，未來因應競選總部成立，會有實體捐款的方式，具體內容他們還在討論。



若以這兩次募款金額計算，總共是新台幣1800多萬元。