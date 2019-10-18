﻿葛珮帆接死亡恐嚇：絕不向惡勢力低頭

中評社香港10月18日電／早前來自政、商、法律、教育界的人士及退休公務員成立“禁蒙面法推動組”，推動民間發聲。然而，推動組多名成員及其家人近來都遭到網絡起底、電話騷擾，甚至死亡恐嚇。推動組召集人、民建聯立法會議員葛珮帆表示，通過《禁蒙面法》加快止暴制亂，是廣大市民的共同願望，不會因為受到滋擾而停止推動組的工作，強調“絕不會向惡勢力低頭”。



葛珮帆指出，自推動組成立以來，有成員的電話、身份證、家庭住址等信息全部被公布在網上，甚至還在讀書兒子的資料亦不例外；亦有成員所屬的律師樓也不斷接到騷擾及恐嚇電話；還有成員在網上收到留言稱要“打跛你只腳”。



至於葛珮帆自己，則不斷收到“午夜凶鈴”，有匿名電話在深夜接連向她打出數十個電話，更有人盜用她的個人資料去登記器官捐贈。她形容這是赤裸裸的死亡恐嚇，認為已經對推動組成員的日常生活造成一定困擾，亦在網絡上產生極為不良的影響。



葛珮帆強調，香港是法治社會，言論自由是基本法賦予每一個香港市民的權利，不希望有人以暴力和恐嚇的方式表達意見。她坦言，自從擔任立法會議員以來，已多次收到匿名寄來的恐嚇信、白色粉末，甚至刀片，但她從來都不會向這些不法分子妥協，這次亦不例外，尤其是通過《禁蒙面法》加快止暴制亂，是廣大市民的共同願望，“我絕不會向惡勢力低頭！”她透露，警方目前已主動聯絡相關成員，並跟進事件。



（來源：大公報）