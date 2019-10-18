快訊：韓國瑜取消訪美行程　當面告知莫健

韓國瑜與莫健會面，雙方簡單寒暄過後便舉行閉門會議。（中評社 高易伸攝） 中評社台北10月18日電／2020大選白熱化，中國國民黨參選人、高雄市長韓國瑜上午會見美國在台協會（AIT）主席莫健時當面告知，因選舉行程滿檔，確定將取消赴美訪問，將改以其他形式闡述對美政策及美台關係，明年有機會一定拜訪。