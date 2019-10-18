【
大
中
小
】 【
打 印
】
快訊：韓國瑜取消訪美行程 當面告知莫健
http://www.CRNTT.com
2019-10-18 15:11:10
韓國瑜與莫健會面，雙方簡單寒暄過後便舉行閉門會議。（中評社 高易伸攝）
中評社台北10月18日電／2020大選白熱化，中國國民黨參選人、高雄市長韓國瑜上午會見美國在台協會（AIT）主席莫健時當面告知，因選舉行程滿檔，確定將取消赴美訪問，將改以其他形式闡述對美政策及美台關係，明年有機會一定拜訪。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓出征後民調蔡34%韓24% 不表態2成2
(2019-10-18 15:00:01)
廢除一例一休？蔡英文嗆韓國瑜信口開河
(2019-10-18 14:58:15)
莫健：想聽聽韓市長對未來的計劃
(2019-10-18 14:58:10)
會見AIT莫健後 韓馬不停蹄繼續傾聽之旅
(2019-10-18 14:57:27)
韓提廢一例一休遭綠營嗆 柯：例休民怨很高
(2019-10-18 12:00:29)
兩藍議員輔選韓遭開槍？鄭文燦：是治安事件
(2019-10-18 11:49:51)
韓國瑜會見AIT主席莫健 舉行閉門會談
(2019-10-18 11:28:07)
中評關注：韓國瑜陸戰再進化 韓流能量井噴
(2019-10-18 10:34:10)
韓粉動員力驚人 王浩宇：韓民調低可能當選
(2019-10-18 10:16:19)
中評現場：酸韓猛 蘇貞昌堪稱綠營第一大將
(2019-10-18 10:11:57)