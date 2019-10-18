韓國瑜夫妻拚大選　19日台南新竹分進合擊

韓國瑜與夫人李佳芬，19日會在台南與新竹，南北分進合擊，創造藍營的勝選氣勢。（中評社 資料照） 中評社新竹10月18日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜請假拼大選，由南往北走，掀起“2.0版韓流”，韓國瑜夫人李佳芬也投入，明（19日）下午橫掃新竹縣市客家大本營，夫妻同心，南北分進合擊，讓藍營的政治能量極大化。



韓國瑜16日開始請假，從台灣最南端的屏東出發，一路往北走，19日將來到“綠到出汁”、民進黨執政的台南市，進行傾聽之旅，活動從早上十點開始，持續到晚間七點，相關行程已經公布，主打“我們跟著禿子走”，從高雄出征、為台灣而戰。



地表最強夫人的李佳芬，也來替夫婿韓國瑜分擔解勞，19日下午鎖定新竹縣市客家票與同鄉會系統支持，下午兩點會先到新竹縣竹東鎮，出席溪南客家婦女後援會成立大會，人數估計上千人，接著轉回竹北，到國民黨執政的新竹縣長楊文科的縣長官邸，與新竹縣鄉鎮市長座談，並進行懇託。



隨著李佳芬又搭車轉往新竹市，替黨籍“立委”參選人鄭正鈐競選總部，參加“李佳芬與您有約”活動，全力拉抬韓國瑜與鄭正鈐的氣勢，傍晚又回來位於竹北的新竹縣議會，參加新竹縣市婦女志工後援會成立大會，以及壓軸的桃竹竹苗輔選幹部座談會。



活動安排是國民黨新竹市黨部主委也是中常委呂學樟，他告訴中評社，“韓流”最讓人感到溫暖與窩心，就是夫妻同心，尤其韓國瑜夫人李佳芬的選舉魅力，“佳芬姐”會激起藍營的熱情，這次先派夫人來新竹縣市，有多重意義，第一，李佳芬是客家人，身上有客家血統，會贏得桃竹苗客家鄉親的認同，再者，新竹縣市也有許多雲林以及南部縣市同鄉會組織，一起懇請拜託，最後，爭取桃竹苗婦女姊妹的熱情支持，2020讓國民黨重返執政，藍天再現。