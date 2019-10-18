四川深貧區80萬人脫貧用電量激增

中評社北京10月18日電／四川是全國扶貧任務最重的省份之一，山高穀深的四川藏區彝區，是當地扶貧攻堅最後一塊“硬骨頭”。近年來，當地生活用電量激增，折射出群眾生活的大幅改善，以及80萬人脫貧的社會巨變。



從涼山州“彝族老家”喜德縣出發，翻山過澗，蜿蜒而上到海拔2500多米，山谷間豁然而見阿吼村一排排漂亮的易地扶貧搬遷房。



74歲的阿說牛牛和其他70多戶貧困戶，去年從人畜混居、陰暗潮濕的土坯房，搬進了敞亮的磚瓦房。新家裡電燈、電視、冰箱、洗衣機、電暖氣一應俱全，一家三口人一個月要用電一百多千瓦時。“電價優惠下來一個月只要幾十元。”阿說牛牛說，她喂了三頭豬，算上社保、合作社分紅等，今年估計收入有6000元。



記者在其他脫貧戶家中看到的情形也大體如此，村裡還在新建一座電磨坊。“阿吼村有了養雞、種川貝等新產業，2018年人均收入7180元，已整村脫貧。”村第一書記王小兵說，村裡20世紀50年代才擺脫農奴制，2007年才通上電，到2012年每月戶均用電不足10千瓦時，主要是晚上照明用電。



阿吼村只是四川深貧區的一個普通山村，翻過海拔4200多米的折多山，藏族牧民四郎東周也在新居中添置了電視機、洗衣機、電冰櫃和電褥子。他家9口人以前住在牛毛氈房裡，燒牛糞做飯和取暖。



四郎東周所在的甘孜州康定市俄達門巴村也已整村脫貧，扶貧幹部井鐘說，村裡的“爛泥巴溝”建成了“木雅聖地”景區，人均收入已超8000元。



通電，是邁向現代文明的一道門檻。近年來，電力扶貧點亮了每一個彝族山寨，川藏聯網等大型工程構築起藏區“電力天路”。平均海拔4000多米的“陽光城”甘孜州石渠縣，也通過一條投資30多億元、跨越1000餘公里高山的“新甘石”工程和骨幹電網聯結。

