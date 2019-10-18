江蘇：社會組織助力東西部扶貧協作

中評社北京10月18日電／17日，江蘇省民政廳組織開展“江蘇省東西部扶貧協作定向募捐活動”，共有49家全省性社會組織參加，助力脫貧攻堅工作。



記者了解到，此次定向募捐活動上，首批10家全省性社會組織認領了相關對口扶貧協作項目，捐贈資金354萬元，其餘社會組織結合各自組織專長和優勢，研究確定了一批幫扶項目。



江蘇省民政廳副廳長沙維偉表示，目前江蘇登記管理社會組織9.5萬家，約占全國社會組織總量的11.3%。社會組織主動參與脫貧攻堅，既用行動彰顯了社會責任，也為探索多渠道、多元化精准扶貧新路徑積累了經驗。



江蘇省民政廳數據顯示，2018年，全省各級社會組織緊扣產業扶貧、健康扶貧、慈善救助、志願服務等重點領域開展扶貧行動，投入幫扶資金共計7.33億元，受益人口63.7萬人。其中，省級38家社會組織簽約參與蘇陝幫扶項目56個，幫扶資金1669.5萬元。



據介紹，江蘇省民政廳已與該省對口辦等10家單位共同發起動員社會力量助力對口幫扶支援地區脫貧攻堅的倡議書。“我們今年將持續跟進已簽約幫扶項目，協調項目對接，督促社會組織與幫扶項目受贈方履行協議，推動幫扶項目如期落實。”沙維偉說。



（來源：新華網）