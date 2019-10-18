福岡賀電哪來？藍委嘲諷蘇貞昌也答不出來

蘇貞昌。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月18日電（記者 倪鴻祥）台灣駐大阪經濟文化辦事處福岡分處4日出示落款日本首相安倍晉三、副相麻生太郎寫有“中華民國”賀電，蔡政府一直無法清楚交代來源。中國國民黨“立委”徐志榮下午在“立法院”質詢“行政院”長蘇貞昌時三問賀電哪來的，蘇都顧左右而言他，乾脆諷刺說“我看你也答不出來”，讓蘇面露尷尬笑容。



“立法院”今天召開院會，針對蘇貞昌施政報告進行質詢，徐志榮表示，蘇貞昌回應其他“立委”有關福岡賀電事情，始終沒有辦法讓他解惑，蘇能否說明，究竟這張賀電是哪裡來的？是官方還是私人的？



蘇貞昌表示，“外交部”有說明了，台灣與日本關係確實沒有正式邦交，但這些年經外交人員努力，非常有進步，這是事實。



徐志榮追問，安倍晉三的媽媽、弟弟參加雙十酒會、日本國會議員來台都可喜可賀，但主要的問題，這張福岡賀電到底哪來的？



蘇貞昌說，今天安倍晉三都還特別寫了感謝台灣的話。



徐志榮嗆說，是寫台灣不是寫“中華民國”！



蘇貞昌說，是啦！是啦！



徐志榮三問，那“中華民國”那張賀卡到底哪來的？不方便說嗎？



蘇貞昌表示，是啦！外交部說不方便說明來處是哪裡來的。



徐志榮表示，最好是希望是安倍發的，但安倍不能說是真的，只好否認，因為看蘇貞昌也答不出來，什麼很明確的，可能也有你的苦衷。蘇貞昌這才尷尬說“謝謝你”。