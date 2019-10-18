美方歡迎訪美　韓國瑜陣營憂失分

中評社台北10月18日電／國民黨“總統”參選人韓國瑜訪美問題，韓營透露，“若行程安排不好，還不如不去”，而負責兩岸外交論述的前“國安會秘書長”蘇起對訪美也一直持反對意見。



國民黨“立委”許毓仁同時透露，國慶日前夕他與國民黨“立委”江啟臣等人赴美參加“美台國防工業會議”，美方表示樂見韓國瑜訪美；黨主席吳敦義也要他向美方轉達，“國民黨不會放棄對美關係。”



中央社報道，知情人士表示，其實韓國瑜本人傾向訪美，主要是認同前國民黨主席洪秀柱的論述，洪秀柱日前曾表示當年她拒絕訪美，對於後來的選情以及“換柱”事件有一定的傷害。



不過，韓營內部對於訪美與否意見分歧，知情人士說，蘇起等韓營幕僚反對訪美的原因，不外乎就是擔心韓國瑜準備不足失分，以及行程安排的規格存在未知數，恐對選情沒有正面幫助，不如留在“國內”勤走基層，擴大支持。



國民黨“立委”許毓仁透露，“國慶”日前夕他與國民黨“立委”江啟臣、韓國瑜“國政”顧問團成員等人赴美參加“美台國防工業會議”，美方向他們表達，樂見韓國瑜訪美，更提早準備一張考卷給韓陣營。



許毓仁說，這份考卷其中5題包括，若韓國瑜當選“總統”，未來台灣經濟是否將過度依賴中國；要如何證明比蔡英文更會處理兩岸關係；若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力；對於中國介入台灣2020大選的看法，以及如何應對；是否繼續配合美方對台軍購政策。



熟悉美方的黨內人士認為，韓國瑜是國民黨提名的“總統”參選人，美方為表達善意，當然除歡迎蔡英文訪美，也會歡迎國民黨的“總統”提名人選訪美，並非是特別友善韓國瑜。



國民黨2016年敗選後，一直缺乏如海外黨部、智庫等與美方對口單位，只能靠個別國民黨內人士的私人關係居中聯繫。許毓仁也透露，在出訪美國前曾拜會國民黨主席吳敦義，吳敦義要他向美方轉達，“國民黨不會放棄對美關係。”