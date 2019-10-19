李根信：中國對聯合國和世界發展做出巨大貢獻

李根信在講座現場。（中評社 趙悅汝攝） 中評社北京10月18日電（實習記者 趙悅汝）2019年10月18日上午10時，由國際關係學院、聯合國研究中心、中東歐研究中心主辦的“大使看世界”系列講座第十八講“聯合國與中國的貢獻”在北京語言大學順利舉行。聯合國前全面禁核試條約組織外交與法律司司長李根信擔任主講人。



在講座中，李根信發表了個人對聯合國的看法並分享了自己的工作經歷。李根信表示，聯合國是當今世界最重要的國際組織，擁有世界性的完備體系，以聯合國安理會為強大保障，在世界範圍內履行職能。在過去的幾十年中，聯合國在維護世界和平與穩定、避免世界性大戰與大國間的直接對抗、制定國際秩序等方面，發揮了重要作用。與此同時，聯合國也面臨著諸如因會員國拖欠會費而造成資金短缺等“嚴峻挑戰”。



李根信表示，中國在1972年恢復在聯合國合法席位後，對聯合國及世界的發展做出了巨大的貢獻。政治上，中國始終堅持反對霸權主義，支持民族解放運動；經濟上，中國提出“發展中國家最重要的是發展經濟”，於2015年參與可持續發展計劃的討論與制定，共提出17項世界經濟發展需要解決的難題，在延續“千年計劃”的基礎上，增添了包括環保、生態、海洋、防污治理等多領域的內容，號召世界範圍內的“可持續發展”；在人權與公民權上，中國既堅決維護海外中國公民的一切合法權益，也對世界各國民眾世界影響力增加，會費比重上升， 此外，李根信還介紹了中國“多邊外交”的訣竅。



在講座最後，李根信呼籲在場同學把握機會，到聯合國機構中實現自己的人生價值，代表中國在加強聯合國的體制、順應聯合國的改革、擴大聯合國的影響力、糾正聯合國現有缺陷等方面貢獻自己的力量，更好地維護中國在國際世界中的利益，也使聯合國能夠更加公平公正地服務世界。