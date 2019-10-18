韓國瑜與屏東農民座談　農民不要補貼要通路

韓國瑜赴屏東縣高樹鄉傾聽農民心聲。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東10月18日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日下午赴屏東縣高樹鄉傾聽農民心聲。高樹農民見韓現身都踴躍發言，希望韓協助改善農村困境。韓表示，高樹鄉農民遇到的問題可以放在任何一個農業鄉鎮，今天政府怎麼看基層勞工庶民？如果他們生活過到好，大家就好。很多農民不要補貼，只要拍出的價格穩定就好。因此好的政府應該幫他們找通路。



韓國瑜下午2時抵達高樹鄉源泉村北極殿參拜，受到鄉親熱烈歡迎，隨後韓跟在場近百位農民座談，大家舉手發言非常熱情踴躍。



第一位農民表示，高樹鄉是水源保護地，是耕作的好地方，但農業發展遇到瓶頸，農民辛苦耕作流汗卻賺不到錢，希望“韓總統”未來當選能夠實踐“台灣安全、人民有錢”；此外希望韓能發展觀光，北、中台灣都有觀光纜車，但南台灣沒有，屏東沿山公路至高雄六龜是很美麗的一條秘境，但政務官都不知道在幹嘛，白白浪費很可惜。



另外有退伍軍警返鄉從事農耕，反應受限當前法律，希望未來能夠鬆綁政策讓大家轉納農保。



還有農民反應農業保險理賠議題，例如受損棗子必須得判定“11級陣風”政府才有補助，且一分地才補助4千元，希望認定放寬、補助加快。還有一位大媽說，現在一例一休導致“黑貓（宅急便）”都不跑了，這會影響高樹鄉的農產配送，希望韓能重新調整，不要一例一休。



韓國瑜表示，高樹鄉農民遇到的問題可以擺在任何一個農業鄉鎮，農民會種不會賣。我妻子李佳芬去杉林遇到一對年輕夫婦種秋葵，日子過不下去。我們問他怎麼過生活？他們說得跟銀行借錢，後來我們幫他找了兩張訂單，但如果沒有遇到我們呢？



韓舉屏東子弟、世界麵包冠軍吳寶春說，吳是世界冠軍，在歐洲人舉辦的比賽拿下冠軍，這對歐洲人情何以堪？吳回到屏東後，媽媽跟他在鳳梨田散步說“你是鳳梨田養大的”。韓認為，農民非常辛苦，我們應該協助他們找通路，因為農民要的不是補助、而是穩定的價格與通路。



陪同的高樹鄉鄉長王樹圍表示，台灣農業發展的困境與挑戰刻不容緩，參與政治及選舉之人一定要傾聽民意，韓就是那個能夠理解基層心聲，更願意傾聽民意的人。